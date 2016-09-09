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    • Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali’nde başvurular sona erdi

    Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali’nde başvurular sona erdi. 66 ülkeden toplam bin 378 film Altın Kedi ödülleri için başvuruda bulundu

    09 Eylül 2016 Cuma 11:44
    Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali’nde başvurular sona erdi
    Bu yıl jüri başkanlığını Yönetmen Ezel Akay'ın yapacağı festivalin ana gösterim merkezleri de Fransız Kültür Merkezi ve Kültürpark içinde bulunan İzmir Sanat Merkezi olacak. Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali çin yapılan yerli ve yabancı yüzlerce başvuru, kent için bir gurur kaynağı oldu. Hazırlıkları tüm hızıyla süren festival için, ulusal ve uluslararası dallarda animasyon, belgesel, deneysel ve kurmaca kategorilerinde yarışmak üzere bin 378 filmin başvuruda bulundu. Kare Film organizasyonunda, 1- 6 Kasım 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde, film gösterimlerinin yanı sıra söyleşiler ve atölye çalışmaları ile de rengarenk bir program sunulacak.

    Başvurular tüm yoğunluğu ile sürerken jüri başkanı da belli oldu. Ön jüri değerlendirmesi sonunda finalist olarak belirlenen filmler, yönetmen Ezel Akay başkanlığındaki jüri tarafından değerlendirilecek. Yerel yönetimler ve üniversitelerin desteğiyle tüm şehre yayılan festivalde 400’ün üzerinde film yer alması bekleniyor. İran’dan Avrupa’ya kadar pek çok ülkeden yoğun ilgi gören festivalin ana gösterim salonları Fransız Kültür Merkezi ve İzmir Sanat Merkezi olacak. Altın Kedi Ödülleri için yarışmak üzere finale kalan filmler önümüzdeki günlerde açıklanacak.


    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Uluslararası, İzmir, Kısa, Film, Festivali’nde

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