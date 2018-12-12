Üniversiteli öğrenciler ‘göz ardı’ edilenleri gösterdi

Bornova Belediyesi, Ege Üniversitesi Fotoğraf Topluluğu’nun (EFOT) günlük hayatta göz ardı edilen anları görünür kıldığı ‘Göz Ardı’ isimli sergisine ev sahipliği yaptı. Bornova Belediyesi Dramalılar Kent Arşivi ve Müzesi’nin ev sahipliği yaptığı sergi büyük ilgiyle karşılandı

Bornova Belediyesi, günlük yaşamda gözardı edilen anları fotoğraflarıyla yansıtan Ege Üniversitesi Fotoğraf Topluluğu üyesi gençlere Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi’nin kapılarını açtı. EFOT üyesi 14 öğrencinin 33 fotoğrafından oluşan ‘Göz Ardı’ isimli sergi Dramalılar Köşkü’nde sergilenmeye başladı. 20 Aralık 2018’e kadar görülebilecek serginin açılışını Bornova Belediye Başkan Vekili Mustafa Akkaya, EFOT Başkanı Hülya Tokmak, EFOT üyeleri ve fotoğrafseverler birlikte yaptı.

Bornova Belediyesi’nin sergilerine ev sahipliği yapmasından büyük bir mutluluk duyduklarını söyleyen EFOT Başkanı Hülya Tokmak, “Hayatımız süresince sonsuz sayıda duruma şahit oluruz. Bir babanın çocuklarıyla çaresizce bankta oturuşu, sinir haliyle yapılan jestler, sokakta yürürken aldığımız bir mesajın yüzümüzdeki tebessümü, iş çıkışı yorgun vücutların ifadesiz suratları. Bize çok şey anlatmasına rağmen nadir olarak ilgimizi çeker böyle şeyler. Çoğumuz kendi hayatımızın derdinde, koşuşturarak bir yerlere yetişmeye çalışırız çoğu zaman. Bu yıl ilk sergimizde dikkatinizi çekmek istediğimiz yer, kendi hayatımızın rutinlerinde koştururken ‘Göz Adı’ ettiğimiz ‘O An’lar” diye konuştu.