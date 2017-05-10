Usta yönetmenler geçidi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Yeniden Sinematek’ gösterimleri, Mayıs ayında Francis Ford Coppolla, Michelangelo Antonioni ve George Lucas gibi dünyanın en önemli yönetmenlerinin gerilim ve bilimkurgu türündeki filmlerine evsahipliği yapacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2009 yılından bu yana ‘Yeniden Sinematek’ adı altında sunduğu sinema keyfini Mayıs ayında da birbirinden güzel filmlerle devam ettiriyor. “Bakışın Gölgesinde” temalı Sinematek’in bu ayki seçkisinde Sinemaseverler ‘Konuşma’, ‘Cinayeti Gördüm’ ve ‘THX 1138’i Kültürpark İzmir Sanat’ta Cuma akşamları saat 20.00’de izleme şansı bulacak.



Ödül avcısı film

Sinemanın en iyi filmlerini bir araya getiren ‘Yeniden Sinematek’in bu ayki ilk gösterimi, 12 Mayıs 2017 Cuma akşamı İzmir Sanat’ta ve 10 Mayıs 2017 Çarşamba akşamında ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Seferihisar Kültür Merkezi Çağan Irmak Salonu’nda saat 19.00’da başlayacak. Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye’de ve BAFTA 10 dalda ödül alan orijinal adı ‘The Conversation’ olan ‘Konuşma’ adlı filmin yönetmeni ve senaristi, etkileyici filmleriyle sinema tarihine adını altın harflerle yazdırmış olan, ‘The Godfather’ yani Baba filmi üçlemesiyle tanınan Francis Ford Coppola. Filmin başrollerinde Gene Hackman, John Cazale, Allen Garfield gibi oyuncular yer alıyor.



1974 yılında vizyona giren ABD yapımı film ile ilgili 1995 yılında Amerika Birleşik Devletleri Kongre Kütüphanesi tarafından “kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli” filmler arasına seçilerek ABD Ulusal Film Arşivi'nde muhafaza edilme kararı alınmış. Filmde işinin ehli bir gözetleme uzmanı olan Harry’ye esrarengiz ve güçlü bir işveren tarafından genç bir çifti takip edip casusluk yapma görevi verilir. Konuşmaları kayda alan Harry, çiftin bir cinayete kurban gideceğinden şüphelenmeye başlar. Yaptığı işi sorgularken, paranoya onu ele geçirir.



Bir fotoğrafçının gizemli serüveni

19 Mayıs 2017 Cuma günü ise 1966 İngiltere, İtalya, ABD ortak yapımı bir film izleyiciyle buluşacak. Orijinal adı “Blow up” olan “Cinayeti gördüm” adlı filmin yönetmen ve senaristi Michelangelo Antonioni. Cannes Film Festivali (Altın Palmiye), Akademi Ödülleri (En iyi yönetmen, en iyi özgün senaryo), BAFTA’da (En iyi İngiliz filmi, en iyi İngiliz sanat yönetmeni) toplam 7 ödül almış bu kült filmin başrollerinde David Hemmings, Vanesse Redgrave, ve Sarah Miles yer alıyor.



Filmin konusu şöyle: Parktaki bir çiftin fotoğrafını çeken bir fotoğrafçının fark etmeden çektiği bir fotoğraftan sonra hayatı başka bir akışa girer. Eve dönüp karanlık odada fotoğrafı büyütünce, hiç fark etmediği bir durum dikkatini çeker. Fotoğraf karesi, işlenen bir suçun en çarpıcı kanıtı olur. Thomas, kaza eseri çektiği bu fotoğraf üzerinden gerçeklik algısı üzerine sorgulama içine düşer.

25. yüzyılın öyküsü

Sinematek'in son gösterimi ise THX 1138, 26 Mayıs 2017 Cuma günü İzmir Sanat’ta ve 31 Mayıs 2017 Çarşamba günü İzmir Büyükşehir Belediyesi Seferihisar Kültür Merkezi Çağan Irmak Salonu’nda saat 19.00’da.. Filmin yönetmeni George Lucas, Yıldız Savaşları (Star Wars) ve ardından Steven Spilberg ile Indiana Jones serilerini yaratan, dünyanın yaşayan en büyük yönetmenlerinden biri olarak kabul edilir. ABD'li film yapımcısı, yönetmen ve yazar Lucas, George Orwell'ın 1984'ü ve Aldous Huxley'nin Cesur Yeni Dünyası'dan esinlenerek yarattığı THX 1138’de Robert Duvall, Donald Pleasence ve Don Pedro Colley gibi oyuncular yer alıyor.



Bilimkurgu olan THX 1138 filminde, 25.yüzyılda mekanikleşmenin son safhasına gelen insanlık yeraltında ultra hijyenik ortamlarda yaşarlar ve bir kimlikleri olmaz. Özel bir ilaçla duygularından arındırılmış. THX 1138, bu kapalı toplumda yaşayan sıradan bir işçi ve evini LUH 3417 isimli bir kadınla paylaşır. İlacı almayı reddeden LUH'a THX de katılır ve değişim süreci başlar.