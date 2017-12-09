Yılmaz Vural kitabını imzaladı!

Ligin son 8 haftasında göreve geldiği Göztepe’yi 14 yıl sonar Süper Lig’e taşıyan Teknik Direktör Yılmaz Vural, Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen “Genç Akıl Söyleşileri”nin konuğu oldu. Deneyimli Teknik Adam, Türk futboluna ilişkin görüşme deneyimlerini paylaştığı etkinlikte, hayranları için “İnadım İnat” adlı kitabını da imzaladı

Bornova Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projelerinden biri olarak 2016 yılında hayata geçirdiği “Genç Akıl Söyleşileri”nin konuğu Türk futbolunun sıradışı kişiliği Yılmaz Vural oldu. Büyükpark içindeki Bornova Kültür Merkezi’nde gerçekleşen söyleşiye Bornovalı sporcular ve futbol adamları ile sporsever hayranları yoğun ilgi gösterdi.





Antrenör yetiştiremiyoruz



Deneyimli Teknik Adam, alanında başarılı çalışmalara imza atarak gençlere örnek olan isimlerle gerçekleştirilen söyleşide, Türk futboluna ilişkin görüşlerini ve deneyimlerini paylaştı. Temel sorunun eğitim olduğuna dikkat çeken Yılmaz Vural, “Ülkemizde sadece sporcu değil, antrenör de yetişmiyor. Milyon dolarlık statlar yapılıyor, futbolcular alınıyor ama gençlerin yetiştirileceği sahalar yapılmıyor. Herkes yabancı sınırlamasını konuşuyor. Ama ne antrenörler, ne de futbolcuların eğitimi üzerinde durulmuyor. Biz futbolcu yetiştiremiyoruz. Ne yazık ki benim söylediklerimi halk anlıyor ama asıl anlaması gerekenler yani futbolu yönetenler anlamıyor” diye konuştu.





Kişisel egolarımızdan kurtulmalıyız



Ülkemizde antrenörlere değer verilmediğini söyleyen Vural, “Osmanlı’dan bu yana yabancılara tanınan özerlik yani kapütülasyonlar, antrenörler için hala geçerli. Yerli teknik adam önemsenmiyor. Tabi burada bizde de hata var. 20 binin üzerinde antrenörüz ama birlik olamıyoruz. Çok uğraş verdim ama bir sendika bile kuramadık. Bunun sebebi de kişisel egolar” dedi.



Katılımcıların sorularını da yanıtlayan Yılmaz Vural, çok takım değiştirmesiyle ilgili olarak, “Benim gibi bildiğinizi okursanız. Yani doğrularından taviz vermezseniz 33 tane takım değiştirirsiniz” ifadelerini kullandı.



Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila’nın çiçek vererek teşekkür ettiği Yılmaz Vural, söyleşinin sonunda katılımcılara hediye olarak dağıtılan İnadım İnat adlı kitabını imzaladı.