Zeki Müren, hayatını kaybettiği yerde anılacak

“Sanat Güneşi” Zeki Müren, yaşama veda ettiği yerde, İzmir Kültürpark'ta düzenlenecek etkinlikte anılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Pazartesi akşamı gerçekleştirilecek programda şarkıların yanı sıra şiirler ve masallar da olacak

Zeki Müren, hayatını kaybettiği yerde anılacak
22 Eylül 2018 Cumartesi 11:00

24 Eylül  1996 günü, TRT İzmir Televizyonu'nun Kültürpark'taki stüdyolarında kendisi için düzenlenen tören sırasında geçirdiği kalp kriziyle hayata gözlerini yuman Türk müziğinin ‘Sanat Güneşi’ Zeki Müren, vefatının 22. yıldönümünde özel bir konserle anılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşecek “Masal Tadında” konser,  24 Eylül Pazartesi akşamı saat 20.00’de, yaşamını yitirdiği Kültürpark'taki İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde ücretsiz gerçekleşecek. Masallar, şiirler ve şarkılarla dolu gecede, Bursa’dan gelen 40 kişilik saz üstadları ve solistler sahne alacak. Turgay Mercan’ın sunumu ve Meriç Ersal'ın şefliğinde düzenlenecek konserde, Özlem Güneri’ de masal anlatacak.

Sanata olan katkılarından dolayı 1991 yılında "Devlet Sanatçısı" unvanıyla ödüllendirilen Zeki Müren, Türkiye'de verilmeye başlanan Altın Plak Ödülü'nün de ilk sahibi olmuştu. Ünlü sanatçı, müzik yaşantı sı boyunca 600'ü aşkın plak ve kaset doldurmuş, 300'ü aşkın şarkı bestelemişti.

Etiketler; #zeki müren #zeki müren ölüm #izmir #kültürpark
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