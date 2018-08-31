Zülfü Livaneli'den İzmirlilere mesaj

Usta sanatçı Zülfü Livaneli 1 Eylül Cumartesi günü Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleşecek “ 1 Eylül Barış Konseri” ile ilgili bir açıklama yaptı

Zülfü Livaneli, 1 Eylül’de Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleşecek konserde yer almayacağını, konserde Zuhal Olcay ve Nükhet Duru’nun kendi şarkılarını seslendireceğini, Ferhat Livaneli orkestra ve korosunun da Olcay ve Duru’ya eşlik edeceğini ifade etti.

Zülfü Livaneli’nin İzmirli seyircilere yayımladığı mesaj şu şekilde;

ZORUNLU BİR AÇIKLAMA: BENİM KONSERİM DEĞİL

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 1 Eylül Barış Konseri, benim şarkılarım üzerine değerli sanatçılar Nükhet Duru ve Zuhal Olcay'ın vereceği ''Livaneli Şarkıları'' konseridir. Kendilerine Ferhat Livaneli orkestra ve korosu eşlik edecektir. Basına yansıtılan ve sahnede ben varmışım gibi bir izlenim veren haber ve açıklamalar gerçek dışıdır. Çok sevdiğim saydığım İzmirlilerle, yanlış haberler yüzünden üzüntü yaşamamak için bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım.

Saygılarımla

Zülfü Livaneli