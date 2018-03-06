Genç oyuncu kalp krizinden hayatını kaybetti!

Dizilerde rol alan oyuncu Harun Kandemir, evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Olay Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre usta oyuncularla birlikte rol alan 2 metre boyundaki Harun Kandemir, ailesiyle birlikte yemek yedikten sonra birden yere yığıldı.



35 yaşındaki Kandemir'in yere yığıldığını gören ailesi durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Kandemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Oyuncu Kandemir'in cansız bedeni savcının olay yeri incelemesinden sonra otopsisi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.





Kandemir'in acı haberi alan ailesi ise sinir krizi geçirdi. 35 yaşındaki oyuncu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kurtlar Vadisi, Filinta ve Çukur gibi dizilerde rol almıştı.