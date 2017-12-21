Metin Hara, ayrılık iddialarına yanıt verdi

Brezilyalı manken Adriana Lima ile aşk yaşayan Metin Hara, ayrıldıkları yönünde çıkan haberleri "4 gün sonra yanındayım" diyerek yalanladı

Dünyanın en önemli moda olaylarından biri olarak bilinen Victoria's Secret defilelerinde 18 yıldır boy gösteren Brezilyalı manken Adriana Lima ile yaşadığı birliktelikle tüm dünyanın ilgisini çeken Türk yazar Metin Hara, terk edildiğine yönelik çıkan haberleri yalanladı.



Lima'nın önceki gün Metin Hara'yı sosyal medya hesabında takipten çıkarması "Lima ve Hara ayrıldı" olarak açıklanmıştı. Ancak Metin Hara konuyla ilgili olarak net bir açıklama yaparak ayrılık iddiasını yalanladı.



"4 GÜN SONRA YANINDAYIM"



Türk yazar, Lima'nın kendisini takipten çıkarmadığını, sosyal medya yöneticilerinin yanlışlıkla takibi bıraktığını belirterek "Ayrılık yok, 4 gün sonra yanında olacağım" dedi.