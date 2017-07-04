20 gündür yürüyen Kılıçdaroğlu kaç kilo verdi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’dan başlattığı ’Adalet Yürüyüşü’nü, 20’nci gününde zaman zaman yağan yağmur altında sürdürdü. İzmit kent merkezindeki Seka Park alanında 1 saat mola veren Kılıçdaroğlu, ardından yürüyüşüne devam etti. Kılıçdaroğlu'nun 20 günde 5 kilo verdiği belirtildi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün geceyi İzmit’in Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki kamp alanında geçirdi. ’Adalet Yürüyüşü’ne katılanlar,Yahya Kaptan Mahallesi’nde kamp alanında toplanırken çadırlar kuruldu. Bu sırada mahalle halkı duş almak isteyenleri evlerine davet etti. Yağmurun başlaması üzerine mahalle sakinleri çadırlarda kalanları evlerinde konaklamaya davet etti. Bir kadın, ’Yatıya misafir kabul edilir’ yazılı dövizle kamp alanına gelerek yürüyüşe katılanları evlerine davet etti. Yağmurun başlaması üzerine yürüyüşü katılan kadınlar gelen davetleri kabul ederken, erkekler ise çadırlarda kaldı.



TEPKİ VE SEVGİ GÖSTERİLERİ

5 KİLO VERDİ

'Adalet Yürüyüşü'nün 20'nci gününde, yağmur yağışı altında yürüyüşe geçildi. Yahya Kaptan Mahallesi'nden D-100 karayoluna girildiğinde trafik kilitlendi. Sürücüler kornalarıyla tepki gösterdi. Polis geniş güvenlik önlemleri alırken, yol kenarında bulunan bazı kişiler 'CHP- PKK omuz omuza' ve 'Recep Tayyip Erdoğan' diye bağırarak, Rabia işareti yaptı. Güzergahta aynı zamanda binalara Türk bayrakları asanlar ise sevgi gösterilerinde bulunarak yürüyenleri alkışladı. İzmit Seka Park'a gelindiğinde mola verildi. Yürüyüşe katılanlara çay ve su ikram edildi. Mudanya Belediyesi bandosu çeşitli marşlar çalarken, oyun havaları çalınca yürüyüşe katılanlar oyunlar oynayarak eğlendi. Yaklaşık 1 saat süren molanın ardından yeniden yürüyüşe geçildi.'Adalet Yürüşü' için 20 gündür yollarda olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü durağı İzmit'ti. Günlerdir yürüyen Kılıçdaroğlu'nun kaç kilo verdiği ise merak konusu. CNN TÜRK Muhabiri Cansu Karadan'nın edindiği bilgilere göre Kılıçdaroğlu'nun kemerinde bir delik daha açıldı. Kemerde açılan bir delik beslenme uzmanlarına göre bir beden zayıflama, yani en az 5 kiloya anlamına geliyor.