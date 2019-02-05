Abdül Batur çalışmalara başladı

Cumhuriyet Halk Partisi Konak Belediye Başkan Adayı Abdül Batur, seçim çalışmalarına başladı. İlk olarak Gültepe'nin efsane başkanı Aydın Erten'in mezarını ziyaret eden Batur, Gültepe esnafı ve vatandaşlar ve sivil toplum örgütleri ile bir araya geldi.

Burcu Özkan - Başkan Abdül Batur, seçim çalışmalarına Gültepe'den başladı. CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşcu, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, belediye başkanı ve meclis üyesi aday adayları, muhtarlar ve partililer ile birlikte Gültepe'nin efsane başkanı Aydın Erten'in mezarını ziyarette bulundu. Başkan Batur "Devrimci belediyecilik, halkçı belediyecilik, halk ile içi içe gerçekleştirilen belediyecilik anlayışı 1973 yılından beri konuşuluyorsa bunun en önemli mimarlarından bir tanesi Aydın Ertendi. Terzi Fikri ile beraber yaptığı çalışmalarla 1973 yılından bu yana efsane olan Aydın Erten'i ziyaret ederek, onun ışığıyla yola çıkmaya karar verdik. Konak efsane belediye başkanı Aydın Erten'i hiç unutmadı. Bizde unutmayacağız. Unutturmayacağız" dedi.

Konak için şanssınız

Aydın Erten ziyaretinin ardından Gültepe esnafı ve vatandaşları dolaşan Başkan Batur, vatandaşların sorunlarını dinledi. Gezi sırasında Ege Bölgesi Kars Demokrat Dernekler Federasyonunu ziyaret eden Başkan Batur'u, Dernek Başkanı Tarkan Eladağ karşıladı. Eladağ Başkan Batur'un Ege Bölgesi Kars Demokrat Dernekler Federasyonu ziyaretinden son derece memnun olduklarını ifade ederken "Batur bizim için bir şans" dedi.

Eladağ "Federasyonumuz bölgemizde en güçlü federasyonundan bir tanesi. Kars Türkmen toplumundan oluşan federasyonumuz Ege Bölgesi'nde 50 bin nüfusa sahip. Gültepe'nin belli bir potansiyeli var ve tamamı Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren bir kesimden oluşuyor. Fakat Gültepe için yeterli katkıyı ve desteği alamadığına inanıyoruz. Bundan sonraki süreçte umut ediyoruz ki Abdül Batur tecrübesi ile birikimleri ile bizim derdimize derman olacak. Abdül Batur bizim için büyük bir şans. Uzun yıllar Belediye Başkanlığı yapmanızdan dolayı ve belediyeciliği de çok iyi bilmeniz den dolayı gerek konağımız gerekse Gültepemiz büyük bir şansa sahip. Tüm desteğimizle başkanımızın yanındayız" dedi.

Hedefimiz % 65

CHP Konak Belediye Başkan adayı Abdül Batur Ege Bölgesi Kars Demokrat Dernekler Federasyonunda dernek üyelerine yaptığı konuşmada sorunları bildiğini, çözümler ve birikimleri ile geldiğini belirterek, "Bugün seçim çalışmalarımıza start verdik. Çalışmalarımıza efsane başkanımız Aydın Erden'in mezarı başında anarak başladık. Bu kente, Gültepe'ye adını yazdırmış sokaklarında ismini duyduğunuz, duyduğumuz efsane başkanımız ondan aldığımız feyzle yola çıktık. ilk dernek ziyaretimizde size yapıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada bugüne kadar konağa ilçemize hizmet eden tüm başkanlarımızla teşekkür ediyorum. Sema başkanımızdan aldığımız bayrağı daha yükseklere çıkararak sizlere daha iyi hizmet vereceğiz" dedi.