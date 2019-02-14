AK Parti, Genç Kürsü kurdu

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, Kemalpaşa, Bornova ve Konak’ta kurduğu Genç Kürsü programına katılan çok sayıda gencin yerel yönetimlerden beklentilerini dile getirdiğini ifade etti.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı Tanıtım ve Medya Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Konak'ta AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Bornova'da AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin katıldığı toplantılarda farklı siyasi görüşten gençlerin kurulan Genç Kürsü'de yerel yönetimlerden beklentilerini, önerilerini ve yaşadıkları sıkıntıları anlattığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, yerel seçim öncesinde gençlerin kendilerini istedikleri gibi ifade edebilmeleri için başlatılan Genç Kürsü uygulamasını İzmir’in tüm ilçelerinde yapacaklarını ifade etti.

İnan, İzmir’in her noktasında gençlerle bir arada olmaya özen gösterdiklerini ifade ederek "Sadece bizim kendimizi anlatmamız, onlara sürekli olarak AK Parti’nin yapacağı projelerden bahsetmemiz yeterli olmaz. Asıl önemli olan onları dinlemek. Sadece AK Partili değil, farklı siyasi görüşten gençler de toplantılarımıza geliyor. Onları aramızda görmek bizleri mutlu ediyor. İzmir’de yaklaşık 700 bin genç yerel seçimde sandık başına gidecek.

Her bölgede gençlerimizin farklı ihtiyaç ve talepleri var. Bunları görmezden gelmek ya da önemsememek olmaz. 31 Mart’ta gençlerin hem İzmir’in hem de kendilerinin geleceğini düşünerek, tercihini Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Nihat Zeybekci'den yana kullanacağına inancımız tam. Sahada ve sosyal medya sürekli olarak gençlerle beraberiz. İzmir’in kaderini gençler belirleyecek."