Akdağ, mülteciler için harcanan parayı açıkladı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Suriye’deki krizin başladığı 2011 yılından itibaren mülteciler için harcanan miktarın 7 milyar 505 milyon TL olduğunu açıkladı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın, önergeye verdiği yanıtla, Aralık ayında kamuoyuna açıkladığı rakam arasındaki tutarsızlık kafa karıştırdı. Başbakan Yardımcısı Akdağ, geçen yıl Aralık ayında yaptığı açıklamada, Suriyeli mülteciler için Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 5 milyar 86 bin TL, bir bütün olarak ise 30 milyar dolar harcama yapıldığını bildirmişti.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamuoyunun en çok merak ettiği konulardan biri olan Suriyeli mülteciler için yapılan harcamaları, Başbakan Binali Yıldırım’a yönelttiği sözlü soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Gürer, önergesinde, “Mültecilerin tahsis edilen kamu kaynaklarının tüm birimlerdeki harcama toplamları ne kadardır? Kaynakların kullanımının denetimi hangi kurumlarca yapılmaktadır?” şeklindeki soruların yanıtlamasını istedi.

Gürer’in Başbakan Binali Yıldırım’a yönelttiği sözlü soru önergesine Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ yanıt verdi. Akdağ, “Suriye Krizinin başladığı tarihten bugüne dek (2011 Yılı-Eylül 2017) Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca yapılan kamu harcaması 7.505.842.745 TL olarak gerçekleşmiştir. Kaynakların kullanımının denetimi Sayıştay tarafından yapılmaktadır” şeklinde açıklamada bulundu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın verdiği yanıtın, daha önce kamuoyuna açıkladığı rakamlarla uyuşmadığını belirterek, “Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, 2017 yılının Aralık ayında yaptığı açıklamada Suriyeli Mülteciler için Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 5 milyar 586 bin TL, bir bütün olarak ise 30 milyar dolar harcama yapıldığını belirtmişti. Biz Sayın Akdağ, bu açıklamayı yapmadan önce, 17 Mayıs 2017’de Başbakan Binali Yıldırım’a sözlü soru önergesi yönelterek, mülteciler için harcanan miktarın açıklanmasını istemiştik. Soru önergemize aradan yaklaşık bir yıl geçtikten sonra, 7 Mayıs 2018 tarihli yanıt geldi. Sözlü soru önergemize verilen resmi yanıtta, 2011 yılından 2017 yılının Eylül ayına kadar Suriyeli mülteciler için harcanan miktarın 7 milyar 505 milyon TL olduğu belirtiliyor. Soru önergemizde, mülteciler için harcanan tüm kamu kaynaklarının açıklanmasını istemiş olmamıza rağmen, gelen yanıtta sadece Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında harcanan miktar belirtilmiş. Bu rakamın, mülteciler için yapılan tüm harcamalar olmadığı, sadece Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca yapılan harcama olduğu anlaşılıyor. Ancak Sayın Akdağ, Aralık ayında yaptığı açıklamada, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca harcanan miktarın 5 milyar 586 bin TL olduğunu açıklamıştı” dedi.