AKP'li Doğan'nın eleştirilerine CHP'den yanıt

CHP İl Başkan Yardımcısı ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hatice Tatlı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AKP Grup Başkanvekili Bilal Doğan'ın, Büyükşehir Belediyesinin hizmetleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na ilişkin söylemlerine cevap verdi

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AKP Grup Başkanvekili Bilal Doğan'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na yönelik eleştirilerine CHP'den yanıt geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP İl Başkan Yardımcısı ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hatice Tatlı, Doğan'ın açıklamalarını şaşkınlıkla izlediklerini söyledi.



Tatlı şunları söyledi. "Büyükşehir Belediyesinin AKP Grup Başkan Vekili Bilal Doğan’ın basında çıkan gerçek dışı söylemlerini şaşkınlıkla izliyoruz. Sanırım kendisi İzmir’de yaşamıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun 12 yılda güzel İzmir’imiz için yaptıklarını sırlamaya başlarsak bir cilt cilt ansiklopedi olur.



Bilal Doğan yapılmadı diye sıraladıklarını defalarca mecliste sormuş ve her seferinde gerekli cevabı almıştır. Üstelik yapılanları ve yapımı sürenleri, proje aşamasında olanları, Bakanlıktan ÇED raporu bekleyenleri, mahkeme aşamasında olanları bile yok saymıştır.



Sadece ulaşımda bile, 11 Km olan metro şuan 20 Km' ye ulaşmışken, Buca, Narlıdere, Bornova metro çalışmaları devam ediyorken, TCDD ile %50 ortaklı maliyetinin %90'ı Büyükşehir Belediyesince karşılanmış 136 Km’ lik İZBAN ile, Aliağa'dan Selçuk'a ulaşılmış Bergama çalışmalarını devam ederken, 8.8 Km’ lik Karşıyaka tramvayının test sürüşü başlamışken, 12.8 Km’ lik Konak tramvayının yapımı hızla sürerken, Bilal Doğan’ın kendisi hangi rüya aleminde acaba ?

İzmir'e 12 yılda Alsancak' daki otomatik otopark başta olmak üzere pek çok otopark kazandırılmış, şuanda da Karşıyaka-Alaybey, Hatay, Konak otoparklarının yapımı devam ederken neden bu projelere bir uğrayıp bakmıyor?

Sayın Doğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’ in başlayıp bitiremediği ve Ulaştırma Bakanlığına devrettiği metronun, sadece Keçiören bölümünün 12 yılda yapıldığı ve halen açılmadığını, raylı sistemde İzmir’in Avrupa Kentleriyle yarıştığını bilmiyor olamaz."



Bilal Doğan'a İzmir Büyükşehir Belediyesinin yaptığı ve yapımı devam eden bazı projeleri hakkında hatırlatmalar yapan Tatlı "Bilal Doğan meclisinde bulunduğu belediyenin ne işler yaptığından bihaberse, kendi işini doğru yapmıyor, İzmir'e gerektiği gibi hizmet etmiyor demektir. Meclis üyesi ama belediyenin hizmetlerinden haberi bile yok" dedi.



Tatlı, Bilal Doğan'a şu soruları sordu:

Uzundere Türkiye örnek olacak yerinde kentsel dönüşümün temeli daha 20 gün önce atılmadı mı ?

Çevreye karbon salınımını azaltıcı son model otobüslerin 100 tanesinin 50 si aralık ayında törenle teslim alınmadı mı ? Elektrikli 20 otobüsün ilk bölümünün Şubat Mart ayında teslim edileceğini bilmiyor mu?

Yamanlar Katı Atık Tesisinin ÇED raporunun alınmış olup, mahkeme süreci devam ettiğinden haberi yok mu?

Kemeraltı'nın tarihi yapısına uygun olarak yeniden restore edilip, eski canlılığına kavuşturulacak gece gündüz hizmet verebilir hale getirilme çalışmalarının sürdürüldüğünden bihaber mi?

Bilal Doğan'ı şov yaparak kamuoyunu yanlış bilgilendirilme çalışmaları nedeniyle kınıyor, AKP'nin İzmir ile nasıl uyuşamadığını, İzmir kültüründen nasıl uzak olduğunu bizlere her seferinde gösteren Doğan'a, her ihtiyaç duyduğunda Büyükşehir Belediyemizin hizmetleri hakkında bilgilendirmeler yapmaya hazır olduğumuzu açıkça söylüyorum..