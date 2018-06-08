AKP'li Ünal: Adile Naşit'in ninni okuduğu Türkiye bizim için kâbustu!

AKP’li Mahir Ünal, "Diyorlar ki 'Biz tekrardan eski Türkiye'yi getireceğiz'. Hangi Türkiye? 'Adile Naşit'in ninni okuduğu Türkiye çok güzel bir Türkiye'ydi.' Valla o Türkiye sizin için çok güzel bir Türkiye olabilir ama o Türkiye bizim için tam bir kâbustu" dedi

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Kahramanmaraş’ta vergi müfettişleriyle sahurda bir araya geldi. AKP İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ile milletvekili adaylarının da katıldığı programda konuşan Ünal, muhalefetin eski Türkiye’yi vaat ettiğini öne sürdü.

“ADİLE NAŞİT’İN NİNNİ OKUDUĞU TÜRKİYE BİZİM İÇİN KABUSTU”

Ünal, şöyle konuştu:

“Bu adamlar bize eski Türkiye’yi vaat ediyor. Diyorlar ki ‘Biz tekrardan eski Türkiye’yi getireceğiz’. Hangi Türkiye? ‘Adile Naşit’in ninni okuduğu Türkiye çok güzel bir Türkiye’ydi.’ Valla o Türkiye sizin için çok güzel bir Türkiye olabilir ama o Türkiye bizim için tam bir kâbustu. Başörtülü annelerin asker evlatlarının yemin törenine katılamadığı bir Türkiye’ydi. Parası olmayanların hastane kapılarında olduğu bir Türkiye’ydi. Çaresizliğin, yokluğun, pirincin, çayın, yağın karaborsada, dükkanların tezgah altlarında satıldığı bir Türkiye’ydi.”

“BUGÜN DİZİLERDE, FİLMLERDE ÖYLE ACILAR YOK”

Sözlerini “Yani sizin için bu Türkiye keyifli ve güzel olabilir de o Türkiye bizim için hiç de öyle keyifli değildi” diye sürdüren Ünal, şöyle devam etti:

“Biz Ferdi Tayfur dinlerdik, Orhan Gencebay dinlerdik. Niye? Çünkü acılarımız vardı. Arabesk niye vardı? Çünkü bizim çok acılarımız vardı. Bir ara hatırlıyor musunuz devlet ‘acısız arabesk’ diye Hakkı Bulut’a bir şey yaptırmaya kalkıştı. Eğer toplumda acı varsa, müziği o acı şekillendirir. Bugün niye arabesk yok? Bugün diyoruz ki ‘pop müzik’. Pop müzik var, çünkü artık acıyı karşılık hale getirecek bir müzik türü kalmadı. Hatta o yılların filmlerine bakın. O yılların filmleri nasıl filmlerdi? İşte minibüsçülerin, kamyoncuların ya da fakir oğlan zengin kız, zengin kız fakir oğlan. Ama bugünkü dizilere, filmlere bakın, bugün dizilerde, filmlerde öyle acılar yok.”

ÜNAL ADİLE NAŞİT’TEN RAHATSIZ AMA AKP’NİN REKLAMINDA ADİLE NAŞİT VAR

Mahir Ünal “Adile Naşit’in ninni okuduğu Türkiye bizim için tam bir kâbustu” dedi ancak, AKP’nin hazırladığı “Birlik hikayemiz yeniden başlıyor” başlıklı reklamda Adile Naşit’in görüntüleri de kullanılıyor. Reklamda Adile Naşit’in görüntüsü geldiğinde “Biz Adile Teyze'nin masallarıyla büyüyen çocuklar” ifadeleri kullanılıyor.