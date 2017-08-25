AKP'li Ünal'ın sözlerine CHP'den bu fotoğrafla yanıt!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Bülent Tezcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal'ın 'yer sofrası' açıklamasına fotoğrafla yanıt verdi

AK Parti'li Mahir Ünal'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Halktan birisi olmak, öncelikle halkın yer sofrasına diz kırıp, oturabilmektir" açıklaması üzerine CHP'li Bülent Tezcan, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden fotoğraflı bir mesaj yayımladı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü' sırasında bir eve misafir olup, yer sofrasında yemek yerken çekilmiş fotoğrafını paylaşan Tezcan, "Saray sofralarından başını kaldıramayan Mahir Ünal'a ithaf olunur" dedi.