AKP'li Ünal'ın sözlerine CHP'den bu fotoğrafla yanıt!

AK Parti'li Mahir Ünal'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Halktan birisi olmak, öncelikle halkın yer sofrasına diz kırıp, oturabilmektir" açıklaması üzerine CHP'li Bülent Tezcan, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden fotoğraflı bir mesaj yayımladı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü' sırasında bir eve misafir olup, yer sofrasında yemek yerken çekilmiş fotoğrafını paylaşan Tezcan, "Saray sofralarından başını kaldıramayan Mahir Ünal'a ithaf olunur" dedi.
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