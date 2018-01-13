Akşener'den FETÖ'cü iddiasına sert yanıt!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisiyle ilgili FETÖ'cü iddialarına Twitter'dan sert tepki gösterdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Kendisi hakkında “FETÖ’cü” iddiaları olduğunu belirten Akşener, “Bana FETÖ'cü dediler. Geçtim beni, çoluğumda çocuğumda, yedi göbek sülalemde bir FETÖ’cü bulun, huzurunuzda ilan ediyorum politikayı bırakıyorum. Benim FETÖ’cü olduğuma dair elinde tek bir kanıtı olan varsa, onu savcılığa teslim etmeyen varsa, şerefsizdir, alçaktır” ifadelerini kullandı.