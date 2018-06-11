Akşener, Erdoğan'ın kendisine yaptığı teklifi anlattı

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, AKP’nin yüzde 40 oy aldığı seçimden sonra kendisine ‘güçlü başbakan yardımcılığı’ teklif edildiğini belirtti. Aracı olarak da Metin Külünk’ün gönderildiğini söyledi

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Karadeniz turu dönüşü SÖZCÜ'nün sorularını yanıtladı. Akşener, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin AKP'ye yaptığı ‘Özellikle AKP'li milletvekili adayları; kendinize dikkat edin, fitneye düşmeyin. MHP üzerinde oyun oynamaya kalkmayın” çıkışının ardından Cumhur İttifakı'nı ‘zoraki bir evlilik' olarak yorumladı. Akşener, 7 Haziran 2015 genel seçimleri sonrası kendisine iktidardan ‘güçlü başbakan yardımcılığı' teklifi geldiğini söyledi. İYİ Parti lideri şu açıklamaları yaptı:

Bu AKP çok eğlenceli. 7 Haziran'dan sonra bana bakanlık teklif ettiler. Kulağıma söylenen güçlü başbakan yardımcılığıydı. Bu teklifin kağıdı duruyor. Ben o zaman (AKP'liler için) harika bir insanmışım ki, teklif ettiler! Reddedettim. Sonra Metin Külünk (İstanbul AKP Milletvekili) evime geldi. Kendisinin Tayyip (Erdoğan) tarafından gönderildiğini söyledi. Bilemem orasını. Ben şahsi olarak ‘Hayır' demiş bir insanım. Benim açımdan bundan sonra (Cumhur İttifakı'na katılmam) mümkün değil.

‘POWER GAME' STRATEJİSİ ÇÖKTÜ

16 yıldan sonra kaybedeceklerine dair bir endişeleri var. İlk defa Erdoğan'ın oyun planı, yani ‘power game' stratejisi çöktü. Mütevazı olamayacağım, sayemde çöktü. Birebir sistemi kurardı, ondan sonra da yürür giderdi. İnsicamın bozulduğu tarih 16 Nisan'dır. Bütün olumlu şartlara rağmen, neticede 51-49 sonucunu kabul ettik. Böyle bir pozisyonda bugüne geldiğimizde ekonomi çökmüş durumda, işsizlik yüzde 11, dolar almış başını gitmiş. Dışarıdan para bulunamıyor. Faiz lobisi karşısında hazır olda. Vaat ettiklerine bakarsanız hepsi çöp.

Yıllardır bu ülke terör mücadelesi yapıyor. Hiçbir iktidar terör mücadelesini siyasi iç politikanın ve seçimin malzemesi yapmadı. Kandil'de ister terörist olsun ister olmasın. Kandil harekatının bir moral durumu var. Davulla zurnayla her şeyler söylenerek tumturaklı bir terör mücadelesi söz konusu. Bunun dış politikanın öznesi olduğu aşikar.