Akşener'in partisi için tarih belli oldu

MHP'den ayrılarak yeni parti kurmaya karar veren muhaliflerden Meral Akşener ve Ümit Özdağ'ın parti kurma tarihi belli oldu

Akşener'in partisi için tarih belli oldu

MHP'de delegelerin desteği ile kongre kararı alan muhaliflerin çabaları mahkeme kararı sonrası sonuçsuz kalmıştı. Bunun üzerine Meral Akşener ve Ümit Özdağ, yeni bir parti kurma kararı aldı. Yeni parti ile ilgili Bağımsız Isparta Milletvekili Nuri Okutan bir açıklama yaptı.

Okutan, yeni partinin kurulma işlemlerinin kasım sonu gibi biteceğini düşündüklerini açıkladı. Parti kurma çalışmalarının kamuoyunca bilindiğini de belirten Okutan, bu yüzden de yeni partinin lideri olacak olan Akşener'e yönelik siyasi eleştirilerin dozunu açtığını ifade etti.

Etiketler; #mhp #meral akşener
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