Akşener'in partisinin adı ve logosu belli oldu

Meral Akşener yeni partisiyle ilgili ayrıntıları yarın açıklayacak. Partinin adı ve logosu ile açıklandı

MHP'deki mücadelesinden sonra kendi partisini kurma kararı alan Meral Akşener, yarın partisi ile ilgili ayrıntıları paylaşacak. Merakla beklenen partinin ismi ise belli oldu. Alınan bilgiye göre yeni partinin adı 'İyi Parti' olacak. Parti ismi için de bir kısaltma olmayacak. Parti logosunun içinde de partinin isminin yer alacağı öğrenildi.



Partinin kurucuları da belli oldu. 200 kişinin yer aldığı listede her görüş de temsil edilecek. Partide solcusu da sağcısı da, muhafazakarı da, milliyetçisi de bulunuyor.



Partide Erbakan'la çalışan isimlerden biri olan Mukadder Başeğmez, Ecevit'in yanında siyaset yapan Suat Çağlayan, DSP'de bakanlık yapan Aydın Tümen, Anavatan Partisi'nde bulunan Ahat Andican, DYP'de görev yapan Ayfer Yılmaz, Ergenekon'dan tutuklanan Vedat Yenerer, Ruhat Mengi ve Ahmet Çelik gibi isimler de partide yer alıyor.



Partide oyuncu olan Mehmet Aslan ve yönetmenliği ile tanınan Onur Aydın, Balyoz mağduru Kardak kahramanı Ali Türkşen, eski merkez bankası başkanı Durmuş Yılmaz, Bahçeli'nin eski özel kalem müdürü Ömer Karakaş, Aşık Veysel'in torunu Çiğden Özer gibi isimler de yer alıyor.



Logo da tamam



PARTİNİN İLKELERİ

PARTİNİN AMAÇLARI

PARTİNİN HEDEFLERİ

Öte yandan partinin logosu da belli oldu. Partinin üyelerinden Ali Türkşen, sosyal medya hesabından yeni partini logosunu paylaştı. Parti göre kartını paylaşan Türkşen'in paylaşımda etrafında sekiz çizgi bulunan güneş şeklindeki logo dikkat çekti.Partinin ilkeleri ise, "Türk milletine güveni esas almak. Açık, dürüst ve hesap verebilir olmak. Çoğulcu, katılımcı, kapsayıcı pozitif siyaset yapmak. Somut hedeflere sahip olmak ve odaklanmak. Çözüm üretmek ve çalışkan olmak. Eleştiriye açık ve özgür düşünceli olmak. Siyaseti değerler üzerinden üretmek ve yapmak. Milliyetçiliği kültürel ve ekonomik alanlara taşımak. Farklılıklara saygılı olmak. Milli menfaatlerimizi her alanda ön planda tutmak" olarak özetlendi.Yapılan açıklamada partinin amacı ise şu başlıklar altında toplanıyor:"Cumhuriyetin kuruluş felsefesini, değerlerini ve üniter yapıyı korumak. Çağdaş medeniyeti yakalamak. Sevgi ve saygı dilini hâkim kılmak. Parlamenter sistemi yaşatmak. Denge ve kontrol ilkesi üzerine kurulu kuvvetler ayrılığını kurmak. Fırsat eşitliği sağlamak. Mülkiyet hakkını korumak. İnançlara saygı ve ifade özgürlüğünü sağlamak. Bağımsız, tarafsız ve adil yargıya kavuşmak. Yolsuzlukla tam ve etkin mücadele etmek."Yeni partinin hedefleri ise şu şekilde açıklandı:"Ana hedefimiz Dünyanın ilk 10 ekonomisi içine girmek. Milli gelirimizi ilk beş yıl sonunda 14.500 dolar yapmak. Eğitim yaş ortalaması hedefimiz 11 yıl olacak. Kırk yaş altında kadınlarda okur yazarlık oranı beş yıl içinde yüzde 100 olacak. Küresel refah endeksinde ilk beş yıl sonunda 40 ülke arasında yer almak. Yılda ortalama bin dolar harcayan 50 milyon turist ağırlamak. İlk bir yıl içinde yeni anayasa ile parlamenter sisteme dönmek. İlk bir yıl içinde demokratik bir siyasi partiler kanunu yapmak. Yılda 150.000 hektar ağaçlandırma ve erozyon kontrolü yapmak. PISA sıralamasında ilk yirmi ülke arasında yer almak.İlk beş yıl sonunda işsizlik oranını yüzde 8 altına düşürmek. Teknolojide endüstri 4.0 devrimini gerçekleştirmek. Gençliğin ve kadının pozitif enerjisini hayatın tüm alanlarında hissettirmek. Basın özgürlüğünde Avrupa Birliği standartlarını hemen uygulamak. Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu hak ettiği itibara kavuşturmak."