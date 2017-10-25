Akşener, partisi için başvurusunu yaptı

Partinin adınan ise İyi Parti olduğu öğrenildi. Merak Akşener, saat 09.10 sıralarında partinin kurucular kurulu üyesi bir grup ile birlikte İçişleri Bakanlığına geldi. Bakanlığın içerisine giriş yapan Akşener ve ekibi daha sonra partinin kuruluş dilekçesini teslim etti. Yaklaşık yarım saat süren işlemlerin ardından Akşener ve ekibi, partisinin tanıtınının yapılacağı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne geçti.
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