Arınç'tan Erdoğan'a uyarı: Bunlar bizim düşmanlarımız değil

Bülent Arınç, konuk olduğu canlı yayında Erdoğan'ı söylemleri nedeniyle uyardı. "Söylemlerimizi değiştirmemiz lazım" diyen Arınç, "Ne olur şu dilimizi üslubumuzu gözden geçirelim. Bunlar bizim düşmanlarımız değil; dostlarımız, rakiplerimiz ve arkadaşlarımız. Bunu da dikkate almalıyız" uyarısında bulundu

Katıldığı özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bülent Arınç, “CHP, İnce’yi aday yaparak, kendi içerisinden bir aday çıkararak oylarını ciddi konsolide etti, doğrusu oldu” dedi.

Arınç, ”Erdoğan’ın çok hatası olsa dahi kendi geleneğimizde dava arkadaşımızın karşısına çıkıp muhalefetin adayı olmak yok” şeklinde konuştu.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili de açıklamalarda bulunan Arınç, ”Gül’ün ismi üzerinde muhtemel bir cumhurbaşkanı adayı olarak konuşulması eski. Ancak çatı adayı olarak gösterilmesi, erken seçimin ardından gündeme geldi. Bunda birkaç hususu yanlış buldum” dedi.

“KIPKIRMIZI OLDUK, UTANDIK”

Bülent Arınç, Ergenekon ve Balyoz süreciyle ilgili ile ilgili, “102 kişi için tutuklama kararı geldiğinde yüzümüz kıpkırmızı oldu, utandık. Başbakan’ın ‘ne yapıyor bunlar’ dediğini hatırlıyorum. Ancak hepsinin masum olduğunu söyleyemem” ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Programda Arınç’a 2009’dan sonra Ergenekon ve Balyoz kumpası üzerinden yürüyen süreçler için sarf ettiği, “Türkiye bağırsaklarını temizliyor” ve “İyi ki bu komutanlarla biz savaşa girmemişiz” sözleri hatırlatıldı. Arınç, “Bu faaliyetler gündeme getirildiğinde ‘hayır bu olamaz’ diyemezdik.’ dedi.

“BU DİLİMİZİ ÜSLUBUMUZU GÖZDEN GEÇİRELİM”

Dün CHP’lilerle bir araya geldiğini belirten Arınç, Erdoğan’a üslup konusunda uyarıda bulundu. Arınç şunları söyledi:

“Söylemlerimizi değiştirmemiz lazım. Bugün ben Cuma Namazı'nda Kocatepe Camiisindeydim. Namazdan sonra Cumhuriyet Halk Partili eski bir milletvekilinin cenazesinde bulundum. Yanımdaki CHP'li arkadaşlar mutlu oldular. Sonunda birkaç tanesi bana, ‘Bugüne kadar sizin ağzınızdan bir hakaret çıkmadı, kötü bir şey söylemediniz. Bakın ben kırk yıllık CHP'liyim. Karşıdan Demirel'i gelirken gördüğümde saygımdan ayağa kalkardım. Sayın Erdoğan da bizim Cumhurbaşkanımızdır. Saygı duymak istiyorum ama aynı cumhurbaşkanı, ‘CHP pisliktir’ diyor, ‘CHP tezektir’ diyor. Bu bizi rencide ediyor. Mecazi anlamda söylüyor belki ama millet böyle anlamaz' dedi. Ne olur şu dilimizi üslubumuzu gözden geçirelim. Bunlar bizim düşmanlarımız değil; dostlarımız, rakiplerimiz ve arkadaşlarımız. Bunu da dikkate almalıyız. Bütün bunları yaparsak bu seçimi kazanacağız.”