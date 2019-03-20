Aydın Şengül: CHP seçmeni bize dönüyor

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, 'İzmir'deki kararsızların tamamına yakınını CHP'liler oluşturuyor. Bu kitle de her geçen gün bize yakınlaşıyor. Bundan hiç şüphe duymuyorum' dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, yerel seçimlere kısa bir süre kala partisinin Urla, Güzelbahçe, Narlıdere ve Balçova ilçe teşkilatlarını ziyaret etti. Şengül, İzmir'de büyük oranda kararsız seçmen bulunduğunu söyleyerek, "İzmir'deki kararsızların tamamına yakınını CHP'liler oluşturuyor. Bu kitle de her geçen gün bize yakınlaşıyor. Geçtiğimiz dönemde CHP'ye oy veren ama İzmir'in kötüye gidişine kayıtsız kalamayan kardeşlerimiz, 31 Mart'ta tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana kullanacak. Bundan hiç şüphe etmiyorum. İzmir'in bize, bugüne dek hiç olmadığı kadar ihtiyacı var. Cumhur İttifakı olarak İzmir'de başarıya ulaştığımızda, belki farkında değiller ama bize oy vermeyenler de kazanmış olacak" dedi.

Başkan Şengül, İzmir'in 4 ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında, esnaf ve vatandaşlarla da sohbet etti. Partililerle görüşmesinde, yerel seçim öncesindeki son çalışmalara ilişkin detaylı bilgi alan Şengül, pazar günü yapılan mitinge olan yoğun katılım için de teşkilata teşekkür etti.

Kalan süreyi iyi değerlendirelim

Şengül, "Bugüne kadar özveriyle ve samimiyetle İzmir'in her bölgesinde çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Birbirimizin olumlu yönlerini ön plana çıkararak, birlik ve beraberlik içinde hareket ettik. Yaptığımız bu çalışmalar sayesinde İzmir'de çok iyi bir hava yakaladık. Gündoğdu Meydanı'nda yaptığımız mitingde de bu coşku ve heyecan zirveye ulaştı. İnanıyorum ki 31 Mart'ta, tüm emeklerimizin karşılığını alacağız. Ancak seçimlere kadar olan süreyi de çok iyi değerlendirmeliyiz. Hepimizin isteği, çocuklarımızın ve torunlarımızın daha güzel bir şehirde yaşamasını sağlamak. Bunun için son ana kadar sahada olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.