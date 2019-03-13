Aziz Kocaoğlu'ndan 'kutuplaştırma' tepkisi: Burası İzmir kardeşim!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Menderes'te yaşanan saldırılarla ilgili olarak, '3 dönem seçime girdim. Siyasetin bu kadar kutuplaştırıldığını hiç görmedim. Burası İzmir kardeşim! Türkiye'nin en çağdaş, en demokrat, en aydınlık kenti. Seçim için birbirimizi bölmeye İzmir olarak izin vermeyiz, vermemeliyiz' dedi.

Selçuk ve Menderes'i ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP Bayraklı seçim ofisi ile CHP Menemen Belediye Başkan adayının eşine yönelik saldırılara ilişkin, "3 dönem seçime girdim. Siyasetin bu kadar kutuplaştırıldığını hiç görmedim. Burası İzmir kardeşim! Türkiye'nin en çağdaş, en demokrat, en aydınlık kenti. Seçim için birbirimizi bölmeye, incitmeye hakaret etmeye, silahlı saldırılara İzmir olarak izin vermeyiz, vermemeliyiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Selçuk ve Menderes ziyaretlerinde önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk CHP Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel ve Menderes CHP Belediye Başkan adayı Mustafa Kayalar ile Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer için destek talep eden Başkan Kocaoğlu, siyasette giderek artan kutuplaşmaya dikkat çekerek uyarıda bulundu:

"3 dönem seçime girdim. Siyasetin bu kadar kutuplaştırıldığını hiç görmedim. Geçtiğimiz iki gün içinde CHP'nin Bayraklı seçim ofisi kurşunlandı ve Menemen Belediye Başkan adayının eşine saldırı oldu. Böyle bir tabloyu kabul etmemiz mümkün değil! Ben hiçbir adaya, hiçbir rakibe, kimseye kötü söz söylemeden, bir şey ima etmeden 3 tane kocaman seçim geçirdim. Burası İzmir kardeşim! Seçim için birbirimizi bölmeye, incitmeye, hakaret etmeye, eşine, dostuna, hısımına, akrabasına saldırmaya, seçim ofislerinin kurşunlanmasına izin veremeyiz; İzmir izin veremez, vermemeli! Burası Türkiye'nin en çağdaş, en demokrat, en aydınlık, yüzünü ; güneşe dönmüş kenti. Kenti çağdaş yapan İzmirlilerdir. İzmir'e sahip çıkmamız gerekiyor ve birlik beraberliğimizi bozmadan bu sorunları aşmamız gerekiyor."

Karşımızdaki düşman değil

31 Mart seçiminin genel değil yerel seçim olduğunu belirten Başkan Kocaoğlu, siyasetçilerin karşılarına düşman koymaması, birlik beraberlik için konuşması gerektiğini de ifade ederek, "Bir Cumhurbaşkanın ilk görevi, birlik beraberliğe harç olmaktır" dedi.

Başkan Kocaoğlu, Belevi'de Adalet ve Kalkınma Partisi seçim bürosunu da ziyaret etti.

Bizde para yok, finans yönetimi var

Selçuk'ta ilçe merkezi ile Belevi'yi ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Belediye Başkan adayı Filiz Ceritoğlu Sengel ve İlçe Başkanı Mehmet Karanfil ile birlikte toplantılar yaptı. Konuşmalarında ülkedeki ekonomik darboğaza değinen Başkan Kocaoğlu, uygulanan politikaların yanlışlığına dikkat çekti. Sık sık İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden örnekler veren Kocaoğlu, "Sahip olduğumuz AAA notunu dünyada sayılı kurumlar alabildi. O notu gören, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde para var zannediyor ama bizde para yok; finans yönetimi var. Maksimum iş yapabilmek hedefi, şeffaf ihale ve eş dost kayırmayıp işin hakkını vermek var. Genel başkanımız her yerde İzmir Metro'yu örnek veriyor ya, işte iş de yaptığımız şeffaf çalışmanın, kanuna nizama ve kul hakkına uymamızın sonucudur. Biz İzmir'e değil Türkiye'ye örnek olacak şekilde bunu başardık" diye konuştu.

Menderes sitemi

Daha sonra Menderes'e geçen Aziz Kocaoğlu, burada da Belediye Başkan adayı Mustafa Kayalar ve İlçe Başkanı Gizem Candan'ın eşliğinde Özdere Cumhuriyet, Çukuraltı, Orta ve Gümüldür mahalleleri ile ilçe merkezinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Menderes'te kurmak istediği paketleme tesisi için ilçe belediye başkanından parasıyla 50 dönümlük arazi istediklerini ancak alamadığını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tekeli köyünün çok büyük bir arazisi vardı. 50 dönüm bir araziyi parasıyla alalım, buraya sebzenin ve çiçeğin pazarını, soğuk hava tesisini, paketleme tesisini kuralım, Menderes'in ürünleri değerlensin, değeriyle satılsın dedim. Büyük zincirlere gittiğim zaman 'önce ürünü paketle' diyorlar. O zaman değeri de artıyor. Selçuk'ta dev bir tesis kurduk. Ödemiş'te Bademli Kooperatifi'nde paketleme tesisini kurduk, faaliyete geçti. Ama Menderes Belediye Başkanı arkadaş, arsasını vermedi. Önce 'benim kazancım ne olacak?' diye sordu. 'Menderes Belediyesi'ni ortak edelim bu tesise' dedim. Yine de vermedi. Ben bunu siyaseten yapmıyorum ki! Ben buradaki çiftçinin, çiçekçinin, sebze üreten, serada çalışan insanın ürünün değerlendirmek, saklamak için yapıyorum. Araziyi de parasıyla alacağım ama o ilçesini değil siyaseti düşünerek vermedi. Verseydi bugüne kadar hepsi bitiyordu. Böyle belediyecilik olmaz. Menderes'te asfalt döken arkadaşlarımızı bile burada taciz ettiler. 15 senedir hangi belediye başkanı, hangi meclis üyesi kim ne yapar, hepsini bilirim. Bu arkadaş kesinlikle yanlış yapmıştır. Dünya yerelden kalkınıyor. Belediye başkanları aynı zamanda ilçelerini, kentlerini kalkındırmak zorunda. Bütün çırpınmamız vatandaşın zenginleşmesi için."