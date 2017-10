Bahçeli'den İdlib açıklaması: Cumhurbaşkanı'nın yanındayız!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İdlib'le ilgili açıklama yaptı. Bahçeli, bu konuda hükümete destek verdiğini açıkladı

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'le ilgili yaptığı açıklamada İdlib'de ciddi bir harekatın olduğunu söyledi. Erdoğan, Türk askerinin ise İdlib'de olmadığını Özgür Suriye Ordusu'nun orada operasyon yürüttüğünü anlattı.



Erdoğan'ı bu sözleri üzerine parti genel merkezinde Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 14. dönem açılış töreninde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kendilerine başarılar diliyoruz. MHP olarak bu tutarlı politikalar devam ettiği sürece Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanındadır" dedi.



Türkiye'nin kendi güvenliği ve oradaki vatandaşların güvenliği konusunda her türlü tedbiri aldığını belirten Bahçeli, bunun da devam edeceğine olan inançlarının tam olduğunu dile getirdi.





Cumhurbaşkanı'nın bu konuyu kendileriyle paylaştığını belirten Bahçeli, Cumhurbaşkanı'nın çok yönlü olayları takip ettiğini, kararlı olduğunu söyledi. Bahçeli, MHP'nin tutarlı politikaları devam ettiği müddetçe Erdoğan'ın yanında olduğunu da sözlerine ekledi.



Bahçeli şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımızın Suriye ve Irak'ta takip etmiş oldukları politikalarda bir tutarlılık, kararlılık görülmektedir. Zamanı geldiğinde de her türlü çabanın ortaya konacağı anlaşılmaktadır. O bakımdan İdlib'teki gelişmeler zannediyorum belli bir istişare sonrasında oluşmuş olan durumlardır. Rusya havadan ÖSO içeriden mücadelelerini sürdürmektedir. Türkiye'de kendi güvenliği için orada yaşayan insanlarımızın güvenliği açısından her türlü tedbiri almış askeri güç başta olmak üzere bütün unsurları ile olayları yakından takip etmektedir. Bunun böyle devam edeceği inancındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Perşembe günü yapılan görüşme sırasında bu değerlendirmeler bizimle de paylaşıldı. Anlaşılıyor ki sayın Cumhurbaşkanı çok yönlü olayları takip ediyor. Olaylara vakıf bir hale gelmiş ve kararlı bir davranış içerisinde bulunuyor. Kendilerine başarılar diliyoruz. MHP olarak bu tutarlı politikalar devam ettikçe, terörle mücadelede herhangi bir yılgınlığa düşmemek kaydıyla MHP sayın Cumhurbaşkanı'nın yanındadır."



Melih Gökçek açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifasının istendiği iddiaları sorusuna da yanıt veren Bahçeli, MHP'nin diğer partilerin içişlerine karışmayacağını söyledi. Sorunun AK Parti ile Gökçek arasında olduğunu belirten Bahçeli, kendilerine düşenin de basın yoluyla olayları takip etmek olduğunu söyledi.