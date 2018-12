Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Far görmüş tavşana dönersin

Partisini grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyaretini eleştirerek "Tavşan" dedi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyaretini sert sözlerle eleştiren Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na "Tavşan" dedi.

G-20 ZİRVESİ

"İnsanlık ortak akılda buluşmazsa artan risk ve tehlikeler beşeriyete öğüterek yutacaktır. Bu sürecin kazananı küçük bir elit tabaka olacaktır. Bu şartlar altında 13. G-20 Zirvesi Arjantin'de toplanmıştır. Adil ve sürdürülebilir gelecek temasıyla toplanan G-20 Zirvesi'ne Türkiye damga vurmuştur. Sayın Erdoğan'ın hak ve adaleti gözetmeyen bir sistemin devam etmeyeceğine vurgu yapması çok önemlidir. Biz bu düşüncelere aynen iştirak ediyoruz. Fırat'ın doğusu, Kaşıkçı cinayeti takdir edilecek bir duruştur."

ABD'YE TEPKİ: MÜTTEFİKLİK HUKUKUNA DUYARSIZ

"Türkiye-ABD müttefiktir. Ancak ABD müttefiklik hukukuna duyarsızdır. Türkiye sınırının hemen dibinde Suriye'nin kuzey doğusunda gözlem noktaları tam bir rezalettir. ABD kimi kimden korumaktadır. PYD/YPG lehine gözcülük yapması ne hukukla, ne adaletle, ne de ittifak onuruyla bağdaşmaktadır. Türkiye hiç kimsenin himayesine ihtiyaç duymayacak bir devlettir. Gözlem noktalarının kurulmasının amacı, Türkiye'yi izlemek, perdelemektir. Bunun adı terör ajanlığıdır, terörist seviciliğidir. Ok yaydan çıkmıştır. Gözlem noktalarından Türkiye'yi izleyen ABD derin bir çukurdadır. Bu devletin sabrı bir taşarsa herkes kaçacak delik arayacaktır. Gözlem noktalarını finanse edecek Suudi Arabistan Allah'tan korkuyorsa önce işlediği vahşi cinayetin bedelini ödesin. Kılıç dansıyla belki bu günler kurtarılmış olabilir ancak bunların hiçbiri muhatabına onur sağlamaz, şeref katmaz. Gerek Suudi Arabistan'ın gerekse Birleşik Arap Emirliklerinin 15 Temmuz'a nasıl baktıkları sır değildir. Şimdi de ABD'nin gözüne girebilmek için terör örgütlerine destek vermeleri alçaklıktır, kepazeliktir."

FRANSA'DAKİ ZAM PROTESTOLARI

"Şu feleğin işine bakın ki Fransa sarsılmaktadır. Hatta 2. Fransız devriminden bile bahsedilmektedir. Sokaklara çıkan sarı yelekliler her yeri yakıp yıkmaktadır. Demokrasi, özgürlük ve insan hakları konusunda mangalda kül bırakmayanların foyası meydana çıkmıştır. Gezi olayları sırasında polisin müdahalesinden rahatsız olan Fransa, bugünlerde ne dediyse yemiş yutmuştur. Biz başkalarının krizinden el ovuşturan bir ülke değiliz. Zamanında merhamet göstermiş ecdadın asil varisleriyiz.Avrupa zihniyeti çifte standarttan, geldiğimiz bu aşamadan vazgeçmelidir. Düşmanlığın kimseye faydası yoktur. Gün olacak devran dönecek, herkes yaptığını çekecektir. Hiçbir şey kimsenin yanına kar kalmayacaktır. Fransa'nın hali ibret vesikasıdır."

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: TAVŞAN

Kılıçdaroğlu'nun Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesinde "Türkiye'nin Demokratları Yalnız Bırakılmamalıdır" başlığıyla yayımlanan makalesine tepki gösteren Bahçeli, "Kılıçdaroğlu neyin demokrasisinden bahsediyor?" ifadesini kullandı.

Bahçeli, şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu, tavsiyem olsun. Her aklına geleni işleme. Her ağacı taşlama. Allah muhafaza, far görmüş tavşana dönersin. Senin o zihniyetini HDP'de kurtaramaz, çürük İYİ Parti'de kurtaramaz."