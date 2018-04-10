Bahçeli'den OHAL kaldırılsın diyenlere tepki: Şuursuz, sorumsuz zihniyetler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Olağanüstü halin devam etmesi gerektiğini savunan Bahçeli, "OHAL’in devamı önemlidir. OHAL’i kaldırmaya teşebbüs veya buna teşvik cinayettir" dedi

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:



Gün geçmiyor ki milletimizi sarsan bir olay yaşanmasın. Gün geçmiyor ki bir skandal patlamasın. 5 Nisan 2018 günü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde görenleri kahreden bir cinayet vuku bulmuştur.



Gözü dönmüş katil üniversiteyi kedere boğmuştur. Aralarında ülküdaşımız Fatih Özmutlu'nun da bulunduğu 4 evladımız hayatını kaybetmiştir. Olayın önü ve arkası dikkatle ele alındığında kaygımız büyümektedir. Bu alçak üniversitede terör estirmiştir. Önüne geleni, kafasına taktığını asılsız şikayetlerle "FETÖ'cü" diye suçlayan cani bu tavırlarıyla Osmangazi Üniversitesi'nde korku yaratmıştır. Şerefsiz en ağır şekilde cezalandırılmalı bir daha da gün ışığı görmemelidir.



Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde görenleri kahreden cinayetler işlendi. Üniversite yönetiminin "katilin akıl sağlığı yerinde değil" açıklaması özrü kabahatinden büyüktür.



Madem akıl sağlığı yoktu neden gerekli önlemler alınmadı. Akli dengesi yerinde olmayan birinin ihbarlarına ihtimam gösterilmesi bir bakıma suç ortaklığı değil midir? Akli dengesi olmayan, ar damarı çatlak bir şahsın ne işi vardır üniversitede? Görevden alacak basiret hangi hallerde gösterilecektir? Üniversitede ilim ve irfanın omuz üstünde olunması gerekirken, taburların omuza alınması nasıl açıklanacaktır. Bu şahsın kripto FETÖ'cü olduğu herkesin dilindedir.



YÖK derhal acil önlem almalı, muhtemel saldırıların önüne geçmelidir.



Bu hastalıklı tiplerin kimlerle sorunu varsa suçlamaya, özellikle FETÖ'cü göstermeye çalışmaları Pensilvanya'nın ekmeğine yağ sürmektedir.



Bunlar gizli bir şekilde faaliyet içindedir. FETÖ'nün kripto damarı son derece faal ve aktiftir. Devletle toplumu karşı karşıya getirmek için yeni tezgahlar peşindedir.



“NORMAL ŞARTLARDA DEĞİLİZ Kİ OHAL'İ KALDIRALIM”



FETÖ yıllar boyunca devletle iç içe geçmiştir. Mücadelede yırtılarak, kazınarak yok edilmesi tek seçenektir. Koro halinde OHAL kalksın diyenler, kaosa alkış tutanlar şuursuz sorumsuz zihniyetler. Normal şartlarda değiliz ki OHAL'i kaldıralım.



“OHAL’İ KALDIRMAYA TEŞEBBÜS CİNAYETTİR”



CHP'den TÜSİAD'ına OHAL'e karşı gelenler Türkiye'nin beka meselesini kavrayamayan maksatlı çevrelerdir. OHAL’in devamı önemlidir. OHAL’i kaldırmaya teşebbüs veya buna teşvik cinayettir.



“OHAL’İN SÜRMESİ MİLLİ BİR ZORUNLULUKTUR”



Hele CHP yönetimi var ki köprüye gelmeden geçmeye çalışacak kadar akıl fukarasıdır. Akıl bir paraşüt gibidir, ancak açıldığı zaman iş görür. CHP yönetiminin paraşütü uzun süredir kapalıdır bunu da çakıldığı zaman bizzat anlayacaktır. Kötümser sadece tüneli görür, iyimser tünelin sonundaki ışığı görür. Biz tüneli gördüğümüz gibi üzerimize gelen treni de çok net öngörüyoruz. OHAL’in sürmesi milli bir zorunluluktur. FETÖ’cüler temizlenmeden OHAL bitmez, bitemez, bitmemelidir. Aksini iddia edenler tek ayak üstünde 40 yalan söyleyen, Türkiye’nin varoluş davasına kast eden kokuşmuşlardır.



“ŞAM YÖNETİMİ HESABI MUTLAKA SORULMASI GEREKEN BİR İNSANLIK SUÇU İŞLEMİŞTİR”



Esad rejimi sivillere kimyasal silahlarla saldırıp çocukları öldürecek kadar denetimden çıkmıştır. Şam yönetimi hesabı mutlaka sorulması gereken bir insanlık suçu işlemiştir. Zalim Esad inandırıcılığını kaybetmiştir. Doğu Guta’nın Duma bölgesinde düzenlenen kimyasal saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu saldırıda parmağı olan kim ya da kimler varsa doğduklarına pişman edilmelerini diliyorum.



Önceki gece yapılan füze saldırıları bölgenin çok şeye açık olduğunu gözler önüne sermiştir. Masumlara sarin gazıyla saldırılmasının hiçbir mazereti hiçbir haklı gerekçesi olamayacaktır. Esad döktüğü kanların hesabını mutlaka vermelidir. Artık Suriye’nin geleceğine Suriyeliler karar vermeli, şiddeti durduracak irade ve müdahaleyi gösterebilmelidirler.



Türkiye – İran – Rusya Astana görüşmelerine başlamıştı. İlk görüşme sonucunda üç ülkenin dışişleri bakanları, Suriye’nin ateşkes ilan edilen bölgelerinde denetimde bulunmak için üçlü mekanizma kurulmasını kararlaştırılmıştır. Astana’da kurulan masa etrafında 9 görüşme gerçekleştirilmiştir. Suriye’de 7 yıldır süren iç savaş ortamının sona ermesi, buna bağlı olarak yaşanan sivil kayıpların önüne geçilmesi için yapıcı bir rol üstlenen Türkiye kısa zamanda önemli mesafeler almıştır.