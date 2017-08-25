Bahçeli'nin 'savaş sebebi' açıklamasına Başbakan'dan yanıt

Başbakan Binali Yıldırım, 'Kuzey Irak'a gerçekleştirilecek bağımsızlık referandumunun savaş sebebi' sayılacağını söyleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi. Yıldırım, "Savaş devletle devlet arasında olur" dedi

Başbakan Binali Yıldırım, Vietnam ziyaretinin dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Kuzey Irak'taki referandum kararına ilişkin değerlendirmesinde, "Savaş sebebi sayılmalıdır" çıkışına Yıldırım,"Savaş kiminle kimin arasında olur? Savaş devletle devlet arasında olur. Biz bunları devlet olarak tanımıyoruz" dedi.



KILIÇDAROĞLU'NUN ATLETLİ FOTOĞRAFI



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun atlet giymesine ilişkin tartışmaları değerlendiren Yıldırım, "Atlet işinde de atletik olduğunu gördük. Adaleti de iyice ucuzlattık, adaletle atletin ne ilgisi var" dedi. Kılıçdaroğlu'nun 'tutuklanacağını söylemesi hakkında konuşan Yıldırım çin "İstihareye mi yatmış, neye istinaden söylüyor. Gündemde kalmak için çıkarıyor" diye konuştu.



KORAY AYDIN İKNA EDİLMİŞ



Yeni parti çalışmalarına ilişkin soruya "Nesini değerlendireceğim?" diyen Yıldırım, Koray Aydın'ın Meral Akşener'in partisinde yer alması için "Demek ki ikna edilmiş" yorumunu yaptı.



RACON AÇIKLAMASI



Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "racon" açıklaması için "İyi demiş" dedi.



TEK TİP KIYAFET



Başbakan Yıldırım tek tip kıyafet konusunda çalışmaların devam ettiğini belirtti.