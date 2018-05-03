Bahçeli'nin sözlerine İYİ Parti ve CHP'den tepki

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili "Kafamı karıştıran bir konu var. 100 bin kişinin içinde eğer FETÖ desteği, PKK desteği ile bir aday yapılacaksa o zaman FETÖ'nün seçmen ve siyasi ayağının hangi aday üzerinde yoğunlaştığı görülebilir" sözlerine Meral Akşener ve CHP'den tepki geldi

Bahçeli'nin sözlerine İYİ Parti ve CHP'den tepki
03 Mayıs 2018 Perşembe 13:10

Demokrat Parti ziyareti çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener “Milleti korkutma ve sindirmeye yönelik açıklamalardan herhangi birisi zarar görürse, buna pabuç bırakmam" dedi.

CHP'Lİ ALTAY: KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK

CHP Grup Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Engin Altay, Twitter hesabından şöyle yazdı:

"Daha fazla Demokratik, anayasal hakkını kullanan vatandaşlarımızı FETÖ ile ilişkilendirmek aymazlıktır. Milletten umudunu yitirenler, ikbal hırsıyla 100 000 imzaya kelepçe takma peşinde.. Korkunun ecele faydası yok. Gidicisiniz."

Etiketler; #meral akşener #fetö #imza #bahçeli
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