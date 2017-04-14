Bahçeli'nin sözlerine Kılıçdaroğlu yorumu: Yeni mi keşfediyor?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , "Dün akşamdan itibaren tartışılmaya başlandı. 'Efendim nasıl bir şey? Türkiye parçalanacak mı, parçalanmayacak mı? Eyalet olacak mı, olmayacak mı? Yeni mi keşfediyor bu beyler bunu? Elli sefer söylendi" dedi.

Ben size ne yaptım?

Dün katıldığı bir televizyon programında eyaleti sistemi iddiasını gündeme taşıyan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bir yanıt da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Dün akşamdan itibaren tartışılmaya başlandı. 'Efendim nasıl bir şey? Türkiye parçalanacak mı, parçalanmayacak mı? Eyalet olacak mı, olmayacak mı? Yeni mi keşfediyor bu beyler bunu? Elli sefer söylendi. 'Efendim başkan yardımcıları söylemiş ama benim ağızımdan çıkmadı'. TBMM'nin kürsülerinden 24 saat söylendi daha ne söylensin. Sende dinledin kardeşim, başbakan da dinledi, bakanlar da dinledi. Çıktılar meydan dediler ki 'bizim asıl hedefimiz anayasanın ilk dört maddesini değiştirmektir'. Ne istiyorsunuz siz Türkiye Cumhuriyeti'nden, bu devletten ne istiyorsunuz?"Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti: "Gündem maddesi ne? Madde 1 Kılıçdaroğlu, Madde 2 Kılıçdaroğlu, Madde 5 Kılıçdaroğlu, Madde 15 Kılıçdaroğlu, Madde 18 Kılıçdaroğlu. Dayanamıyorum soruyorum, 'ya arkadaş ben size ne ne yaptım?'. Haram yemedim, yolsuzluk yapmadım, kul hakkı yemedim, herkese saygılı oldum, saygıda kusur etmedim, çocuğun da büyüğünde elini öptüm, yaşıtlarıma saygılı gösterdim. Kendi kültürümü, bu toprakların kültürünü yaşıyorum, bu toprakların kültürüyle büyüdüm. Peki kardeşim benden ne istiyorsunuz? Devletin arabalarını kullanmıyorum, devletin uçaklarını, forsunu kullanmıyorum, devletin televizyonlarını, paralarını kullanmıyorum. Siz bütün bunları kullanıyorsunuz ve yine de yerinizde rahat durmuyorsunuz. Peki biz ne yapıyoruz? Tek güvendiğim bu milletin kendisi ve Allah'ıma güveniyorum. Başka kime güveneyim. Gelin diyorum gelmiyorsunuz, adalet diyorum, adalete inanmıyorsunuz, kaçıyorsunuz. Hukuk diyorum dinlemiyorsunuz. Hak diyorum dinlemiyorsunuz. Peki bu milletten ne istiyorsunuz. Bu cumhuriyetten, bu devletten ne istiyorsunuz. Niye 'biz yeni bir devlet kuracağız' diye ortaya çıkıyorsunuz? Hangi gerekçeyle"