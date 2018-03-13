Bahçeli'nin sözünü hatırlatan CHP'li vekili, kuliste sıkıştırdılar!

Meclis Genel Kurulu'nda gece CHP'li ve MHP'li vekiller arasında gerginliğe neden olan siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Meclis’in yasalaştırmak için sabahladığı seçim ittifakı teklifinin finali kavgalı oldu. CHP İzmir Milletvekili Musa Çam’ın geçmişte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik “Züriyetsiz” sözünü kürsüden ifade etmesiyle kavga başladı. AK Partililer ve MHP’liler Musa Çam’ın üzerine yürürken, CHP grubu tepkili MHP grubu ile AK Partililer arasında kaldı. CHP’liler ve az sayıdaki HDP’liler Musa Çam’ı Genel Kurul’un dışına çıkarakak darbe almasını önlemeye çalıştı. Oturuma ara verilirken arbede uzun süre devam etti. İdare amirleri ve parti yöneticilerinin ortamı sakinleştirmesinin ardından Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, İçtüzüğe göre kaba ve yaralayıcı sözler nedeniyle Musa Çam’a 3 birleşim yasaklama cezasını oya sundu.



KULİSTE ÇEVRESİNİ SARDILAR



Çam’a ceza verilmesi AK Parti ve MHP’lilerin oylarıyla kabul edildi. Musa Çam salon dışına çıkarılırken yeniden kavga çıktı. Çam’ı kuliste sıkıştırmak isteyen MHP’liler ondan önce salondan ayrıldılar. CHP’liler Musa Çam’ı salondan çıkarmakta oldukça zorlandı. MHP’liler ile CHP’liler arasında kavga kuliste devam etti. Meclis güvenlik görevlileri iki grubu ayırmakta zorlandı. CHP’liler Çam’ı çay ocağının yanıdaki kapalı bir bölümde korumaya alarak MHP’lilerin darbelerinden kurtarmaya çalıştılar. CHP’liler, MHP milletvekillerinin kapıda beklemesi nedeniyle uzun süre Çam’ı kulisten çıkarmadılar.



MAAŞI DA KESİLECEK



Musa Çam, savunmasında, “Ben konuşmamda MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Dahçeli’nin ne kadar saygın itibarlı ve ne kadar iyi bir insan olduğunu söyledim. Böyle bir insana zamanında AKP Genel Başkanı’na söylemiş olduğu sözün ne kadar yakışıksız olduğunu ve bunu hak etmediğini söyledim. Bunun hak edilmediğini söyledim. Buradan kaynaklanarak bir yanlış anlaşılma söz konusu ise üzüntü duyarım. Benim sayın Devlet Bahçeli’ye böyle bir şey söylemem asla söz konusu olamaz” demesi cezayı engellemedi. Genel Kurul’dan yasaklanması nedeniyle Çam’ın maaşından da 12 bin lira para cezası kesilecek.