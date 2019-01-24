Bahçeli'nin yaptığına İl Başkanı da şaşırmış

İzmir Medya Platformu Üyesi gazeteci ve yazarlar ile bir araya gelen MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, 'Bir belediye başkanlığı, üç meclis üyeliği için bekamızdan vazgeçemeyiz' dediğinde bize de şaşırtıcı gelmişti" dedi.

İzmir Medya Platformu Üyesi gazeteci ve yazarlar ile bir araya gelen MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Cumhur İttifakı'nın İzmir'de güçlü bir sinerji oluşturduğunu öne sürdü.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Türkiye'nin her bölgesinde belediye meclis üyeliklerinde kendi listeleri ile katılacaklarını belirten MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci tarafından İzmir'de meclis üyeliklerinde ortak liste teklif edildiğini açıkladı.

CHP yerlerde

Cumhur İttifakı'nda MHP'nin adayının destekleneceği Narlıdere, Foça, Aliağa, Çeşme, Dikili'de iddialı olduklarını ve belediye başkanlıklarını kazanacaklarını iddia eden MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "Bütün teşkilatımla Çeşme'ye yükleneceğim. Orayı da mutlaka alacağız. Narlıdere adayımız Süleyman Kocabıyık bir Alevi dedesi ve orada son derece güçlü ve tanınmış bir isim. Buca, Karabağlar, Bayraklı, Gaziemir gibi ilçeleri de alacağız. CHP, hizmet konusunda yerlerde sürünüyor. Cumhur İttifakı olarak İzmir'de bu sefer farklı bir tablo çıkacak" dedi.

Yollarımızı ayırırız

Cumhur İttifakı'nın önünde kim engel oluyor, karşı duruyor, problem oluşturuyorsa onunla yollarını ayıracaklarını dile getiren Şahin, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül'ün de kendileri gibi düşündüğünü ve İzmir'de teşkilatlar nezdinde de tabanda da Cumhur ittifakının büyük kabul gördüğünü vurgulayarak, "Güçlü bir sinerji oluşturan bu birlikteliğin İzmir'de büyük bir değişim sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

CHP'nin anlayışı hakarettir

CHP'nin 'Odunu koysam kazanırım' anlayışına sahip olduğunu ileri süren ve bunun İzmir'e hakaret olduğunu, kendisinin zoruna gittiğini kaydeden Şahin, "Kendisini demokrat, ilerici addeden İzmir seçmenine kimi dayatırsam dayatayım alırım modundan rahatsız oluyorum. Bunu İzmirliler artık kabulenmemeli" şeklinde konuştu.

Yabancı diyen kendine baksın

CHP'nin Balıkesir'den aday göstermek istediği bir ismi Karşıyaka'dan aday göstermek istediğini de savunan Veysel Şahin, Zeybekci'ye itiraz edenlerin bunlara itiraz etmediğini CHP'nin istediği ismi, istediği yerden aday göstermesinde bu tartışmaların yaşanmadığını söyledi.

HDP'ye kimse izin vermez

Şahin HDP'nin kapatılmasına yönelik açılan davaya ilişkin ise, "Bugün Avrupa dünyanın en demokratik ülkeleri diye geçiyor. İngiltere, Fransa demokrasinin beşiği olarak gösteriliyor. HDP'ye İngiltere, Fransa gibi bir ülkede faaliyet göstermelerine izin verirler mi? Asla izin vermezler. Avrupa'nın hiçbir ülkesinde HDP gibi bir partiye izin vermezler" diye konuştu.

Beka sorunu

"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, 'Bir belediye başkanlığı, üç meclis üyeliği için bekamızdan vazgeçemeyiz' dediğinde bize de şaşırtıcı gelmişti" diyen MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "Güney sınırımızda olanlara baktığımızda Amerika'nın aleni Türkiye düşmanlığı yaptığını görüyoruz.Amerika'nın amacı başkanlık sistemini zayıflatarak Türkiye'yi oradan vurmak. Bunu Genel Başkanımız devletin bir beka sorunu görerek Cumhurbaşkanı'na açık çek verdi. Yeter ki düşmanlara karşı geri adım atılmasın. ABD sistemi zayıflatarak ülkemize yönelik emellerini gerçekleştirmek istiyor" dedi.

İzmir Medya Platformu Başkanı Ahmet Kaplan ise, yerel seçim sürecinde daha çok siyasiler ve adaylarla bir araya gelerek kente ve geleceğe dair proje ve fikirlerini dinleme fırsatı bulacaklarını belirterek, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'e yerel seçimlerde başarı dileklerinde bulundu.