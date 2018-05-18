Bahçeli, Oktay Vural'ı sildi

MHP'nin İzmir milletvekili aday listesi belli oldu. İzmir'deki iki seçim bölgesinde yıllardır liste başı olan Oktay Vural ile Ahmet Kenan Tanrıkulu, listeye giremedi. İlk sırada Ege Üniversitesi eski Rektör Yardımcısı Hasan Kalyoncu ile Erzurum'dan gelen Tamer Osmanağaoğlu yer aldı

İzmir'de 1’inci bölgenin ilk sıra adayı Ege Üniversitesi eski Rektör Yardımcısı Hasan Kalyoncu oldu. MHP eski İl Başkan Yardımcısı Selahattin Şahin ikinci sırada yer aldı. İzmir 2’nci bölgenin ilk sırasına ise Ünal Osmanağaoğlu'nun kardeşi Tamer Osmanağaoğlu girdi. Ünal Osmanağaoğlu, Ankara Bahçelievler’de 7 TİP’linin öldürülmesi olayına ilişkin davada 7 kez idam cezasına çarptırılmıştı. 19 yıl boyunca firari olan Osmanağaoğlu, 1999’da yakalanıp cezaevine konmuştu. Cezası ise idamın kaldırılmasından sonra ömür boyu hapse çevrilmişti. DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler’in öldürülmesine ilişkin davada da yargılanan Osmanağaoğlu, davanın zaman aşımı nedeniyle düşmesi üzerine, 3'üncü yargı paketinden de yararlanıp, 2 yıl önce Bandırma M Tipi Cezaevi’nden tahliye edilmişti. Ünal Osmanağaoğlu, 1 Temmuz 2014 tarihinde vefat etmişti.



7 Haziran seçimlerinde MHP'den milletvekili olan, ancak 1 Kasım seçimlerinde aday listesine giremeyen nakliyeci Murat Koç, 2'nci bölgenin 4'üncü sırasından aday gösterildi. MHP, 28 kişilik İzmir listesinde, 1'inci bölgenin 8'inci ve 11'inci sıralarını kadınlara ayırdı. İkinci bölgede kadınlara yer vermedi.



MHP İzmir 1’inci bölge milletvekili adayları şu isimlerden oluşuyor:



"Hasan Kalyoncu, Selahattin Şahin, Cihan Aslan, Bilgehan Ağbaba, Salim Arduçlu, Hasan Zerek, Ahmet Çoşar, Saliha Gülce Gökçe, Erol Eroğlu, Günay Kamyak, Fulya Güzelocak, Gökhan Çelik, Recep Ali Coşkun ve Süleyman Sarı."



İzmir 2’nci bölge milletvekili adayları şöyle:



"Tamer Osmanağaoğlu, Abdulkadir Bektaş, Yalçın Koçyiğit, Murat Koç, Ebubekir Sıddık Korkmaz, Recep Akan, Ceyhun Kınlı, Barış Atilla, Cumhur Bulut, Taşkın Işık, Mustafa Çintaş, Recep Onur Uzun, Fatih Yağmur, Fatih Arslan."