Bahçeli, 'suikast uyarısı' ile ilgili açıklama yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendilerine yönelik suikast ihbarı ile ilgili açıklama yaptı

Bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik suikast ihbarının olduğu ve bu konuda Başbakan Binali Yıldırım'ın iki lideri de telefonla bilgilendirdiği iddia edilmişti.



İddia ile ilgili soruları yanıtlayan MHP lideri Bahçeli, suikast ihbarlarının yoğunlaştığını söyledi. Bahçeli, kendisinin inandığı yolda kararlı bir şekilde yürümeye de devam edeceğini söyledi. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun da aynı şeyi yapacağına inandığını vurguladı.



Yeni bir koruma talebinde de bulunmadıklarını belirten Bahçeli, arabalarında da zırhın olmadığını belirtti. Hükümetin liderlere zırhlı araç vereceğine yönelik kendilerine bilgi ulaştığını da söyleyerek, kendisinin böyle bir talebi olmadığını ve bunu istemediklerini açıkladı.



Liderlerin terör nedeniyle sürekli bir araya geldiğini de belirten Bahçeli, sık sık biraraya gelmekle terörün önlenemeyeceğini, alınan kararları sonuna kadar takip etmekle önleneceğini belirtti.