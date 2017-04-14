Bahçeli'ye bir yanıt da Yıldırım'dan: Görevi bırakırım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eyalet sistemi ile ilgili sözlerine Başbakan Binali Yıldırım'dan da yanıt geldi

MHP Lideri Devlet Bahçeli 'nin dün akşam bir televizyon programında 'eyalet sistemi' tartışmaları ile ilgili çıkışından sonra Başbakan Binali Yıldırım 'dan yanıt geldi.



Başbakan'dan yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanının başdanışmanın yaptığı eyalet sistemi açıklamasına tepkisi sert olmuştu. Dün bir yayına katılan Bahçeli, böyle bir durumda ülkücülerin referandum tavrını düşüneceğini belirtmişti. Bahçeli, başdanışmanın görevden alınmamasını da eleştirmişti.Konuyla ilgili ilk yanıt Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelmişti. Erdoğan, böyle bir şeye kendinden duyulmadığı müddetçe inanılmaması gerektiğini söylemişti.Konuyla ilgili bir açıklama da Başbakan Binali Yıldırım'dan geldi. Değişiklikte böyle bir maddenin olmadığını belirten Yıldırım, eğer varsa görevi bırakmaya hazır olduğunu söyledi.Başbakan Yıldırım şunları söyledi: "Eyalet varsa, eyalet sistemine yol açacak bir madde varsa ben bugün bu görevi hem parti genel başkanlığını, hem başbakanlık görevini anında bırakacağım. Biz hayatımızı bu iş için verdik. Böyle bir iftirada bulunmak şehitlerimizin ruhunu incitmektir. Gazilerimize en büyük hakarettir. Ama buradan soruyorum. Bu iftirayı atanlar aynı şeyi yapabilecekler mi? Getirin şu anayasanın neresinde eyalet varsa gösterin, ispat edin, ben bütün görevlerimi bırakacağım. Siz aynı şeyi yapacak mısınız? Ülkücü kardeşlerimizin hassasiyeti neyse bizim de hassasiyetimiz en az o kadardır."