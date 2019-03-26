Bahis siteleri "Tunç Soyer" diyor

31 Mart Yerel Seçimleri'ne 5 gün kala, yabancı bahis siteleri başkanlık için oranları açıkladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Millet İttifakı Adayı Tunç Soyer'in kazanmasına 1.25 oranla 'banko' gözüyle bakılırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Nihat Zeybekci, 3.75 oranla 'sürpriz' durumunda.

Gökay Akgün - 31 Mart Pazar günü sandığa giderek yerel yönetimleri 5 yıl boyunca idare edecek başkanları seçeceğiz. Seçim yaklaştıkça anket sonuçları daha fazla dikkat çekiyor, adaylar son düzlükte seçmenleri etkileyip kendi tarafına çekebilmek için var gücüyle gayret gösteriyor. Siyasi partilerin ve bağımsız araştırma şirketlerinin yaptırdığı kamuoyu araştırmaları, seçmen davranışları ve genel ekonomik durumu göz önünde bulundurarak "tahminde" bulunan bir mecra da bahis siteleri. Türkiye'de bu tip bahislerin oynatılması yasak olsa da yurt dışı siteler, yapacağımız seçimler için oranlarını belirledi.

Zeybekci'de oran yüksek

Üç büyük il için açılan oranlara göre en şanslı isim, CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı Tunç Soyer. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan Millet İttifakı Adayı Tunç Soyer'in seçimi kazanacağına dair "bahse girenler", paralarını 1.25 oranla riske atıyorlar. Yani bin lira ödeyerek "Soyer kazanır" diyenler, sandıktan Soyer'in çıkması durumunda 1250 lira kazanacak. Nihat Zeybekci'de ise oran oldukça yüksek. Bahis sitelerinde Zeybekci'nin 1 Nisan gününe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak uyanma olasılığına 1'e 3.75 oran verildi. Yani "Zeybekci kazanır" diyerek bin lirasını riske atanlar, Zeybekci'nin "Gündoğan" olarak bildiği Gündoğdu Meydanı'nda zeybek oynayabilmesi durumunda 3750 lirayı ceplerine koyacaklar.

Soyer'in oranı Erdoğan'ınki gibi

24 Haziran 2018'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinden kısa süre önce, yine aynı bahis sitelerinin açıkladığı oranlarda Recep Tayyip Erdoğan da tıpkı Tunç Soyer gibi "banko" görünüyordu. O seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesine verilen oran 1,14, Muharrem İnce için 7.00, Meral Akşener için 15.00, Selahattin Demirtaş için 251.00, Temel Karamollaoğlu için 2001.00 idi. Seçimleri binde 22 oy oranıyla tamamlayan diğer aday Doğu Perinçek ise bahislerde yer almıyordu.