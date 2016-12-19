Bakan Bozdağ'dan sosyal medya uyarısı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, terörün hedefinin milletin birliğini bozmak olduğunu belirterek, "Terörün terör örgütlerinin istediği kaos, kargaşa, provokasyonlar ile terörün panzehiri, birliğimizi ve kardeşlik hukukumuzu korumaktır. Bilgi, gerçek, sağduyu ve basiretten yoksun sosyal medya paylaşımlarını yaymayalım ve bunların bizi yönlendirmesine izin vermeyelim" dedi

Adalet Bakanı Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden, sağduyu çağrısı yaptı. Terör örgütlerinin isteğinin, kargaşa ve kaos olduğunu savunan Bakan Bozdağ, şu açıklamalarda bulundu:



"Terör, terör örgütleri ve terör saldırılarının bir hedefi de; milletimizin birliğini bozmak ve aramızdaki kardeşlik hukukunu yok etmektir. Her terör saldırısı karşısında, birliğimize ve kardeşlik hukukumuza daha fazla sahip çıkarak, teröre ve terör örgütlerine cevap vermeliyiz. Terörün terör örgütlerinin istediği kaos, kargaşa, provokasyonlar ile terörün panzehiri, birliğimizi ve kardeşlik hukukumuzu korumaktır. Bilgi, gerçek, sağduyu ve basiretten yoksun sosyal medya paylaşımlarını yaymayalım ve bunların bizi yönlendirmesine izin vermeyelim"