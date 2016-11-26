Bakan Bozdağ'dan tepki: AB, Türkiye'ye karşı hiçbir zaman samimi olmadı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Avrupa Parlamentosu'nda önceki gün alınan Türkiye kararına yönelik Twitter'dan tepki gösterdi

"AB, Türkiye'ye karşı hiçbir zaman samimi, net ve tek yüzlü olmamış; aksine hep samimiyetsiz, çifte standartlı ve çokyüzlü olmuştur" diyen Bozdağ, şu açıklamaları yaptı:



"AB, Türkiye ile müzakere sürecini başlattığı 2004'ten bugüne 35 fasıldan sadece 15 faslı açmış; ama açılan hiç bir faslı kapatmamıştır.



AB kapısında 53 senedir bekletilen Türkiye,12 yıllık müzakere sürecinde de AB tarafından sürekli oyalanmıştır.



AB, Türkiye'ye karşı hiçbir zaman samimi, net ve tek yüzlü olmamış; aksine hep samimiyetsiz, çifte standartlı ve çokyüzlü olmuştur.



Müzakere süreci boyunca AB, Türkiye'yi hep oyalamış, haksız yere Türkiye'yi hep suçlamış ve Türkiye lehine hiçbir olumlu adım atmamıştır.



Avrupa Parlamentosunun aldığı AB-Türkiye müzakere sürecini dondurma kararı, AB'nin bu çok yüzlülüğünün gördüğümüz en son yüzüdür.



Avrupa Parlamentosunun Türkiye-AB müzakere sürecini dondurma kararı; önyargı, İslamafobi, Türkiyefobi ve vizyonsuzluk sonucu alınmıştır.



Bu kararıyla Avrupa Parlamentosu; PKK, FETÖ ve diğer terör örgütleri dahil bütün Türkiye düşmanlarını sevindirmiştir.



Ayrıca bu karar; PKK,FETÖ ve diğer terör örgütleriyle etkin mücadele yapan Türkiye'ye fren, bu ve diğer terör örgütlerine destek kararıdır.



Avrupa Parlamentosu; ırkçılığa, ayrımcılığa, İslamafobiye, Türkiyefobiye, Türkiye düşmanlığına, çapsız ve vizyonsuz siyasete teslim olmuştur.



Avrupa Parlamentosu her ne karar alırsa alsın Türkiye, PKK ve FETÖ başta olmak üzere bütün terör örgütleriyle daha etkin mücadele edecektir.



AB; Türkiye düşmanlarının, Türkiye'ye ihanet edenlerin, Türkiye'de terör eylemi yapan terör örgütlerinin ve teröristlerin sığınağı olmuştur.



Avrupa Parlamentosunun Türkiye kararı, tarihi bir hatadır; büyük bir yanlıştır; adil/objektif değildir ve Türkiye'ye yapılmış haksızlıktır.



AB; Terör örgütlerinin, Türkiye düşmanlarının ve önyargıların sözcülüğünden vazgeçmeli, Türkiye ile adil ve objektif işbirliğine dönmelidir.



AB ülkeleri, ayrımcılık, ırkçılık, İslamafobi ve Türkiyefobiye teslim olmuş çapsız siyasi aktörlerden kurtulamazsa, AB'nin geleceği yok olur.



Avrupa Parlamentosunun Türkiye kararı, Türkiye'ye zarar vermez; Türkiye'nin büyüklüğüne ve Türk milletinin asaletine gölge düşürmez."