Bakan Soylu'nun sözlerine CHP'den ilk tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Süleyman Soylu'nun sözlerine "En az PKK kadar bölücü bir açıklamadır. Bölücü bir İçişleri Bakanı vardır. Toplumu çatışmaya sürükleyen bir İçişleri Bakanı vardır. Derhal istifa etmelidir." diye tepki gösterdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim; ‘ CHP İl başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin’ diye. Bu kadar basit.” sözlerine CHP’den çok sert yanıt geldi. Parti merkezinde kameralar karşısına geçen CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Soylu’yu çok sert sözlerle eleştirdi.

Tezcan, ‘ Değerli arkadaşlar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit cenazeleri üzerinden toplumu bölge hesabı içine girmiştir. Şaşırdık, önce şaka haber sandık. Ancak gördük ki haberlerden, gerçekten diyor ki “Ben müsteşarım vasıtasıyla valilere talimat gönderdim. Şehit cenazelerine CHP İl Başkanlarını almayacaksınız” demiş. Dehşet verici bir açıklama, terbiyesizce bir açıklama. Vicdansız bir açıklama, hadsiz ve sorumsuz bir açıklama. Bu muhtemelen bir derin karanlık kaos planının dışa vurumudur ve işaretidir. En az PKK kadar bölücü bir açıklamadır. Bölücü bir İçişleri Bakanı vardır. Toplumu çatışmaya sürükleyen bir İçişleri Bakanı vardır. Derhal istifa etmelidir’ diye konuştu.

Tezcan,’ 15 Temmuz Şehirleri ve Gazileriyle, terör şehitleri ve gazileri arasında ayrım yaptılar. Şimdi şehir cenazelerinden kaos yaratma peşindeler. Kabul edilebilir bir şey değil. Şehit cenazelerinde protokol yapmak değildir. İçişleri Bakanı sorumsuzca protokol düzenleme hesabına girip, camileri çatışma alanı getirme peşindedir. Bu milleti bölmenize müsaade etmeyeceğiz’ diye konuştu.

KURULTAY AÇIKLAMASI

Gündemimizde istifa ya da kurultay yoktur. Bu çerçevede önümüzde iki büyük seçim var, yerel seçimler ve ondan sonraki genel seçim.