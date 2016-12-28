Bakandan önemli açıklama: Kalıcı ateşkese çok yakınız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Astana'daki görüşmelerde PYD olmayacak. Suriye'de kalıcı ateşkes ve siyasi çözüme yakınız." dedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Rusya'nın Suriye'de taraflara sunacakları genel ateşkes planıyla ilgili yapacağı görüşmelerde PYD'nin yer almayacağını belirtti. Çavuşoğlu, ayrıca, " Terör örgütleri ateşkesin içinde yer almayacak. Türkiye'nin DEAŞ VE YPG ile mücadelesi devam edecek." dedi.



Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suriye'de ateşkes bu gece başlaması planlanıyor.. Türkiye, Rusya, İran anlaşma sağladı. Ateşkesi bozana müeyyide uygulanacak.