"Terör örgütlerinin Türkiye'yi tehdit etmesine fırsat verilmeyecektir"



Haber Kaynağı: AA

İçişleri Bakanı Efkan Ala, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak, soruları yanıtladı.Türk Silahlı Kuvvetlerinin "Fırat Kalkanı" olarak ismini açıkladığı Suriye’nin kuzeyine yönelik harekatın kapsamı, süresi ve hedefleri hakkındaki değerlendirmelerine yönelik bir soru üzerine Ala, "Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlaması bakımından alması gereken tedbirler var, şu anda yapılan da sabaha karşı 04.00’te başlayan operasyon da buna yöneliktir. Burada ılımlı muhalefeti destekleyen bir tavır var, bizim tavrımız, ılımlı muhalefeti Suriye’de destekliyoruz. Koalisyon güçleriyle birlikte karar alıp, orada icra ediyoruz. Dolayısıyla Cerablus'a yönelik yapılan da bu çerçevede değerlendirilmelidir." diye konuştu.Cerablus’un, Karkamış ile karşı karşıya olduğunu ifade eden Ala, "Orada DAEŞ başta olmak üzere, terör örgütleri yuvalanmıştır ama ana omurgasını DAEŞ oluşturmaktadır. Ülkemize çeşitli defalar saldırılarda bulundu, bu terör örgütleriyle genel olarak Türkiye mücadele etmektedir. Diyebiliriz ki adeta Türkiye terörle savaş halindedir ve dünyaya da saldırmaktadır terör örgütleri ama en fazla terör örgütleriyle, Suriye içerisindeki bu kaostan yararlanan bu örgütlerle, Türkiye mücadele etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.İçişleri Bakanı Ala, "Bu bölgede Türkiye'ye yönelik artık yakın tehlike değil açık, hazır tehlike söz konusudur. Dün 9 tane havan mermisi attılar Karkamış'a, bugün bir tane attılar, Türkiye bunlara seyirci kalamaz. Türkiye kendi sınırlarının güvenliğini sağlayacaktır, kendi vatandaşının güvenliğini sağlayacaktır. Bunun için gerekli olan faaliyetleri yapıyor, alması gereken inisiyatifi alıyor, bunu yaparken de uluslararası hassasiyeti ve ilişkileri dikkate alarak yapıyor büyük bir devlet olarak. Bu bakımdan bugün başlayan operasyonu da bu çerçevede değerlendirmek lazım ve orada bizim hemen yanı başımızda terör örgütlerinin Türkiye'yi tehdit etmesine fırsat verilmeyecektir. Buna imkan sunan ortam ortadan kaldırılacaktır. Yapılan şey budur." ifadelerini kullandı.Türkiye’nin bu inisiyatifi alırken, kendi vatandaşlarının güvenliğine yönelik tedbirleri de aldığını belirten Ala, Karkamış ilçe merkezi ile 6 köydeki vatandaşların daha güvenli bir yere alınmasının sağlandığını bildirdi.Bakan Ala, "Bu çerçevede aldığımız inisiyatif bölgede devam etmektedir. Ne zamana kadar? Bu tehdit ortadan kalkıncaya kadar, sınırımızdaki bu terör tehdidi ortadan kalkıncaya kadar." dedi.Ala, "Terörle karşılaşan ülkelerin deniz aşırı yerlerde aldıkları inisiyatif burada hatırlanmalıdır. Amerika Birleşik Devletleri’nde örneğin bir terör saldırısı olduğunda bunun merkezi Afganistan'da ise oraya kadar öyle değerlendirip gitmişlerdir, Irak'ta ise oraya kadar gitmişlerdir, Suriye'de ise oraya kadar gidilmiştir. Fransa'da bir şey olduğu zaman Suriye'deki üsleri bombardımana tutulmuştur." diye konuştu."Türkiye’nin en meşru hakkıdır, yetkisidir, bu çerçevede faaliyetleri devam etmektedir." ifadelerini kullanan Bakan Ala, şunları söyledi:"Faaliyetlerin ana ekseni de bizim vazgeçilmezimiz de Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanması ve oradaki vatandaşın arzularını yansıtan, onlarla birlikte olduğunu değerlendirdiğimiz ılımlı muhalefetin desteklenmesi ve koalisyon güçleriyle birlikte hareket edilmesidir, bu çerçevede faaliyetler yürütüyoruz. Kısa zamanda bunun ortadan kaldırılacağını düşünüyoruz. Şu anda Türkiye’nin sınırlarının Suriye tarafından Türkiye’ye yönelik gerek havan mermileri atarak tehdit oluşturan gerekse Türkiye’nin içerisine teröristleri sokarak Türkiye’de terörist saldırılar gerçekleştiren tehditten bahsediyorum. Bu tehdit orada çok açık, sadece DAEŞ de değil, DAEŞ’le ciddi bir mücadele yürütüyoruz, DAEŞ önemli bir tehdittir ama orada başka terör örgütleri de var biliyorsunuz.""Daha önce de Türkiye’ye yönelik birtakım intihar bombacısı eylemlerinde ya da bombalı araç eylemlerinde PKK-PYD ilişkisinin nasıl olduğu ortaya çıktı." diyen Bakan Ala, değerlendirmelerine şöyle devam etti:"Birtakım diğer terör örgütleriyle DAEŞ ilişkisinin ve FETÖ ilişkisinin bu iki örgütle de nasıl olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla böyle bir kaotik coğrafyada istikrar adası olarak ülkesi ve milletiyle kalkınan, gelişen Türkiye’ye yönelik uluslararası güç odaklarının da perdelemeleri ya da oluşturdukları atmosferden güç alarak Türkiye’ye yönelen terör tehditlerinin ortadan kaldırılması için yapılması gereken işler yapılıyor, alınması gereken inisiyatif alınıyor. Bu biraz tabi nokta bazlı değerlendirdiğinizde daha kısa sürede belli mesafeler alınacaktır elbette. Yani Cerablus’a yönelik örneğin, oranın temizlenmesi kısa zamanda ümit ediyorum, bizim değerlendirmelerimiz öyledir, kısa zamanda inşallah orada mesafe alırız ama tabi koalisyon güçleriyle ve ılımlı muhalefetle birlikte ama diğer hususlarda ise etkili bir mücadele sürdürülecektir."