Balbay'dan Bakan Arslan'a İzmir çıkışı: AKP, İzmir'e verdiği sözlerin çoğunu tutmadı

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın dün İzmir’e gelerek İzmir projeleri hakkındaki değerlendirmelerine sert çıktı, “Projelerin temelini atıyorsunuz, çoğunu tamamlamıyorsunuz. AKP'nin İzmir'le temel sorunu var “ dedi

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay Bakan Arslan'a, "hükümet olarak İzmir’e sadece temel atmaya ve proje açıklamaya geliyorsunuz, İzmir’i proje çöplüğü haline getirdiniz, bu zamana kadar İzmir’e gelip verdiğiniz sözlerden hayata geçen bir elin parmaklarını geçmez, İzmirliler sizleri iyi tanıyor" diye seslendi. Balbay Bakan Arslan’ın "bıktırıncaya kadar İzmir’e geleceğiz" sözlerine de değinerek, “Biz de bıktırıncaya kadar bu projelerin ve İzmir’e vermiş olduğunuz sözlerin takipçisi olacağız “dedi.



Balbay Bakan Arslan’ın İzmir’de açıkladığı projelere değinerek şöyle dedi:



“Sıralıyorum; 2011 yılında açıkladığınız 35 İzmir 35 Proje, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun geçen dönem açıkladığı 476 proje, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2015 yılında açıkladığı 626 proje, Binali Yıldırım’ın son olarak İzmir’e gelerek açıkladığı 175 proje ne ölçüde hayata geçti? Bu projelerin kaçını bitirdiniz ki gelip hala İzmir’e İzmirliye sözler veriyorsunuz.”



Balbay, Arslan’ın İzmir’de söylediği “Biz Ak Partiyiz… Ya söz vermeyiz. Ya verirsek sözümüzde dururuz" açıklamasına karşılık, “AKP 14 yılda İzmir'e vermiş olduğu sözlerin çoğunu tutmadı. Buradan hükümete sesleniyorum ya sözünüzde durun ya da tutamayacağınız sözleri vermeyin" dedi.



Balbay ayrıca AKP İzmir İl Başkanı Bülent Delican’ın ve Bakan Arslan’ın İzmir’de değindiği Çandarlı Limanı’nın alt yapı çalışmalarının bittiği ve Sabuncubeli Tüneli inşaatında da Manisa'nın kurtuluşu olan 8 Eylül ile İzmir'in kurtuluşu günü olan 9 Eylül'ü birbirine bağlayan gece ilk ışığın görüleceğine ilişkin söylemleri üzerine şunları söyledi:



“Sayın Binali Yıldırım Çandarlı Limanı 2013’te açılacak demişti. Ben Çandarlı liman inşaatına traktörle gittim ve gördüm. Bugünlerde çok büyük tonajlı gemiler yanaşıyor olacaktı, sadece balıklar yanaşıyor. Sabuncubeli İnşaatına da benzer durum yaşanıyor. İzmir-Manisa arasını karayoluyla 15 dakikaya indirmek için 4 yıl önce yapımına başlanmıştı ancak geçen yıl yüklenici firmanın iflas etmesiyle çalışmalar durdu. Sabuncubeli Tüneli’nde İflas eden şirketin işçilere olan borcu devlet tarafından ödendiği gibi tünellerin tamamlanması için yaklaşık 150 milyon lira da devletin kasasından harcanacak."