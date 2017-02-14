Balbay, MEB'e seslendi: Halkın sesine kulak verin

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Mustafa Ali Balbay Milli Eğitim Bakanlığının müfredat taslağına pek çok duyarlı kişinin görüş ve öneri gönderdiğini belirterek, bakanlığı halkın sesine kulak vermeye çağırdı