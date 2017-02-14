Balbay, MEB'e seslendi: Halkın sesine kulak verin

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Mustafa Ali Balbay Milli Eğitim Bakanlığının müfredat taslağına pek çok duyarlı kişinin görüş ve öneri gönderdiğini belirterek, bakanlığı halkın sesine kulak vermeye çağırdı
En fazla talebin Atatürk üzerine olmasını beklenen bir durum olarak değerlendiren Balbay şunları söyledi:
“Milli Eğitim Bakanlığı 52 derse ilişkin öneri istedi. Bir ay gibi kısa bir süre içinde müfredat taslağına ilişkin 8 bin 700’ü bakanlığın kurumsal e-posta adresine olmak üzere 184 bin 42 ayrı öneri gelmiş. İlkokuldaki 11 ders için 33 bin 648, ortaokuldaki 14 ders için 47 bin 536, lisede okutulacak olan 25 ders için ise 94 bin 158 görüş ve öneri gelmiş. 53 bin 809 öneri ve isteğin Atatürkçülük ve tarih üzerine yapıldığı görülmekte. Halk öğrencilerin Atatürk’e ilişkin daha çok öğrenmesi gerektiği düşüncesinde. NUTUK’u ders kitabı olarak istiyor. Deyim yerindeyse müfredat referandumundan Atatürk ve onun ölümsüz eseri NUTUK çıktı. İkinci sırada 9 bin 958 öneriyle evrim teorisinin geldiği ve devamında fen bilimleri, sosyal bilimler ve diğer dersler sıralanmakta. Bu tablo toplumun eğitime karşı ciddi bir duyarlılık gösterdiğini ortaya koyuyor. Türkiye Cumhuriyeti kuruluş değerleri toplumun belleğindeki yerini sapa sağlam koruyor.”
Bakanlığı yangından mal kaçırır gibi aceleci olmamaya çağıran Balbay, “Milli eğitim zaten yapboz tahtasına döndü. Üniversiteye giriş sınavı bile 15 yılda 11 kez değişti. Lise 1’deki öğrenciler son sınıf öğrencilerine sizin sınava nasıl girdiğinizi öğrenmeye gerek yok, nasıl olsa bize kadar değişir, diyorlar. Sınav sisteminden sonra başta tarih ve edebiyat olmak üzere temel derslerde de aynı şey başladı.” diye konuştu.
Balbay müfredat şurası önerisini yineleyerek şöyle devam etti:
“Halkın duyarlılığını gördünüz. Akıl akıldan üstündür. Gelin biz yaptık oldu demeyin. Müfredatı uzmanların, öğretmenlerin değerlendirmesine açın. Böyle bir şuradan sonra kararınızı verin.”