Başbakan'dan beklenen açıklama geldi: Yalan yanlış belgelerle...

Başbakan Binali Yıldırım CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün grup toplantısında gündeme getirdiği iddialarla ilgili açıklama yaptı

Başbakan Binali Yıldırım Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Orman ve Su İşleri Bakanlığı Toplu Açılış Töreni'nde konuştu



İşte Binali Yıldırım’ın sözlerinden satır başları:



Bugün konuşmamın hemen başında bir hususa değinmek istiyorum. Değerli vatandaşlarım, Sayın Cumhurbaşkanımızın izinden giderek 15 yıldır aşkla, şevkle ülkemize milletimize hizmet etmeye gayret ediyoruz. Milletimizle omuz omuza vererek çıktığımız bu kutlu yolda her zaman millete hizmeti halka hizmeti, hakka hizmet olarak bildik. Türkiye’nin önündeki engelleri aşa aşa ülkemizi 3 kat büyüttük. Her türlü manipülasyona rağmen ekonomimizin ne kadar sağlam temeller üzerinde oturduğu bütün piyasa tarafından defalarca teyit edilmiştir.



Her gün yeni bir projeyi tamamlamanın gururunu yaşarken gelecek hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye 15 yıl öncesinin Türkiyesi değildir. Artık dinamik, kendi ayakları üzerinde durabilen bir Türkiye vardır. Türkiye’nin yarını bugünden daha güzel, geleceği daha da aydınlık olacak. Milletimiz AK Parti ile bütünleşerek geleceği inşa ediyor.



Bildiğiniz gibi dün ana muhalefet partisi genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu grup toplantısında eline bir tomar kağıt alarak, heyecanla şevkle sayın cumhurbaşkanımızın yakınlarının üzerinden bir itibar cinayeti işlemeye kalkmıştır. Yalan yanlış belgelerle, aklı sıra akrabalar üzerinden cumhurbaşkanımızı itibarını zedeleyeceğini zannediyor.



Mal bulmuş mağribi gibi şiddetle, celalle cumhurbaşkanımızın şahsına hakaret etmeye devam ediyor. Geçmişte Sayın Kılıçdaroğlu buna benzer onlarca asılsız iddiada bulunmuş, her zamanda da her seferinde de şapa oturmuştur. Bugün de durum bundan farklı değildir.



Hemen bu açıklamaların arkasından suçladığı insanların avukatları kendisini bu iddiayı ispata davet etmiş, elindeki bilgi ve belgeleri zaman geçirmeden savcılığa iletmesini aynı zamanda da yazılı görsel medyalara vermesini istemiştir.



"SES SEDA YOK, TIS ÇIKMADI"



Aradan 24 saat süre geçmesine rağmen, büyük büyük iddialar ortaya koyan genel başkanından ve onun partisinden ses seda yok, tıs çıkmadı. Sayın Kılıçdaroğlu bu çıkışı ile aklı sıra cumhurbaşkanımızın itibarini zedeleyeceğini zannediyor. Ama çok yanılıyor. Sayın cumhurbaşkanımız 40 yılı aşan siyasi hayatı boyunca bu ülkeye hizmet etmek için gecesini gündüzüne katmış, millet sevdalısı bir insandır. Senin yalanlarınla, yanlışlarınla cumhurbaşkanımıza olan millet sevgisi bir gram bile azalmaz Sayın Kılıçdaroğlu.



Aslında sen cumhurbaşkanımıza yönelik yalan yanlış iddialarla yapmaya çalıştığın şey çok açıktır. O da son günlerde ülkemiz aleyhine başlatılan küresel kara propagandanın yapanların değirmenine su taşımaktan başka hiçbir amaca hizmet etmediğin açık ve seçik ortadadır.