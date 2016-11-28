Bayır: Hükümet, üreteni cezalandırıyor

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Burdur'da sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerini ziyaret etti, hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi. Bayır, " Yerli üreticilerimiz dış pazarda rekabet edemeyecek hale getiriliyor. Bunun sonucunda da fabrikalarımız iflas ediyor, kepenkler iniyor. Çok açık bir şekilde söylüyorum. Hükümet, sanayide de, tarımda da üreteni cezalandıran politikalar uyguluyor" dedi

CHP Genel Merkezi tarafından, “Türkiye'yi böldürtmeyeceğiz" sloganıyla yürütülen kampanya hakkında halkı bilgilendirmek için Burdur'da üç gün süren çalışmalara, Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, Burdur Milletvekili Mehmet Göker, İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve PM Üyesi Tuğba Ütebay ile birlikte katılan İzmir Milletvekili Tacettin Bayır açıklamalarda bulundu. Burdur Ticaret Borsası'nda konuşan Bayır, ekonominin iyiye gitmediğini belirterek şunları söyledi.



"Burdur'da sanayi özellikle mermer üzerine kurulu. Burada çıkarılan hammadde işlenmeden ihraç ediliyor. İhraç edildiği ülkede işlendikten sonra dış pazarda satışa çıkarılıyor. Aynı hammaddeyi işleyip, satışa çıkaran sanayicimiz de dış pazarda ürününü satmak istiyor. Ancak hükümetin yanlış politikaları, sanayicimizi rekabette zorluyor. Dış pazarda, bizden hammadde olarak alınıp, işlenen mermer 30 dolara mal edilerek satışa çıkarken, sanayicimizin ürettiği ürün 35 dolara mal oluyor ve alıcı bulamıyor. Bunun nedeni ise ülkemizde, sanayicinin girdi maliyetlerine dolaylı vergi, kayıp kaçak elektrik gibi ilaveler üretimin dış pazardaki rekabet gücünü zayıflatıyor. Yerli üreticilerimiz dış pazarda rekabet edemeyecek hale getiriliyor. Bunun sonucunda da fabrikalarımız iflas ediyor, kepenkler iniyor. Çok açık bir şekilde söylüyorum. Hükümet, sanayide de, tarımda da üreteni cezalandıran politikalar uyguluyor."



"İNSANLARIMIZIN GÖZLERİNDE UMUTSUZLUK VAR"



CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Dolar gün geçtikçe daha fazla yükseliyor. Bu durum da, en çok ihracat yapan sanayicimizi zor durumda bırakıyor. Sanayicisi, esnafı, işçisi, emeklisi, öğrencisi kısacası toplumun her kesimi dertli. Sanayici ürettiği ürünün karşılığını alamıyor. Arz talep azlığı ve halkın alım gücünün kalmamasından dolayı, insanlar işsiz. Çalışanın da hayat pahalılığı karşısında dayanacak gücü kalmamış. Ekonomi iyiye gitmiyor. Sanayici, işçi perişan. İnsanlarımızın gözlerinde umutsuzluk var. Dış borcumuz katlandı. Borçlar arttı. Ekonomi hızla yavaşlıyor. İşsizlik artıyor."



SÜT ÜRETİCİSİNİN HALİ PERİŞAN



Ziyaretinin ikinci gününde Köy-Koop Burdur Birliği Süt ve Mamulleri İşletmesinde açıklamalarda bulunan Bayır, hükümetin milli tarım politikasını da eleştirerek sözlerini şöyle sürdürdü:



"Burdur'un yüzde 65'i tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Hayvancılık sektörü çok zor durumda. Süt üreticisinin hali perişan. Yem firmaları, süt üreticisine, 'yemi bizden alırsan, bizde senden süt alırız' diyerek kendileri ile alışveriş yapmaya bir nevi zorluyorlar. Süt üreticisi de başka çaresinin kalmadığını görünce günü kurtarma amaçlı olarak bu duruma karşı ses çıkartamıyor. Çünkü üretici, 'Acaba bugün sütüm satılacak mı?' endişesi taşıyor. Hükümet süt üreticisine sahip çıkmıyor. Sütün üretimi ve pazarlanmasında sorun var. Bu iktidarın yanlış politikalarından sadece biri. Aynı durum hayvancılık için de geçerli. Burdur damızlık üretimi olarak ülkemizin yüzde 35'ini tek başına karşılıyor. Buna karşılık hükümet yılda, beş yüz bin hayvan ithal ediyor. Üreticisine sahip çıkmıyor. İthalatta sınırlama olmalıdır. Ülkemizde hayvan ithalatını zorunlu kılacak bir durum yok üretici için. Yeter ki hükümet, üreticinin boğazını sıkma anlayışı yerine, destekleme politikasını getirsin. Kamu spotu ile televizyonlarda süt tüketimi desteklensin" dedi.