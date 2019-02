Bedri Serter: Seçim bildirgesi İzmir'e tam uyuyor

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Ankara Arena'da gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi aday tanıtım toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklanan Cumhuriyet Halk Partisi 2019 yerel seçim bildirgesini değerlendirdi.

Burcu Şahin - Serter, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 12 maddelik seçim bildirgesinin İzmir halkının ruhuna, yaşam tarzına ve demokrat duruşuna çok uygun olduğunu ve İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimlerde gerek devam eden başkan adaylarıyla gerekse yeni adaylarıyla her zamankinden daha ciddi bir motivasyonla sahada ve halkın yanında olacağını söyledi. Serter, İzmir'in her türlü altyapı, ulaşım, çevre ve sosyal politikalarının çözümü noktasında bir milletvekili olarak Ankara'da elinden gelen desteği vereceğinin altını çizdi.

Şeffaf siyaset

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 12 maddesini İzmir'e uyarlayan Serter, İzmir'i herkesin birbirine saygılı davrandığı bir şehir olarak değerlendirirken eşit vatandaşlık anlayışının çok yaygın olduğu İzmir'in 'halka saygılı' sosyal demokrat belediye başkan adaylarının çok başarılı olacaklarına emin olduğunu söyledi. Halka yönelik hizmet veren ve halka yönelik halkça eşit paylaşım yapan Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin, rantı 'halkın yararı' olarak gördüğünü, Cumhuriyet Halk Partisi için yandaş olmadığını, vatandaş olduğunu belirten Serter, "Bugüne kadar bütün açıklığıyla hesap veren, şeffaf ve adil bir yönetim sergileyen İzmir'in sosyal demokrat belediye başkanları bundan sonra da her kuruşun hesabını halka verecekler. Siyasetin en temel ilkesi şeffaflıktır önce yerelden başlamalı. Asgari ücretten, toplu iş sözleşmelerinde işçilerin haklarını gözetmeye kadar yoksullukla mücadele politikaları her zaman Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin önceliklerinden olacaktır. İzmir'in belediyelerinde de asgari ücret 2200 TL'dir. İzmir, Türkiye'nin sanayi, turizm, ticaret ve tarım başkentlerinden biri olarak üreten ve her zaman her alanda istihdam yaratan kentlerinden olmaya devam edecek" diye konuştu.

Çığır açan kent

Üniversiteleriyle, yaşayan genç nesliyle, yerel ve ulusal yatırımlarıyla ve yatırımcılarıyla İzmir'in her zaman yenilikçi, akıllı ve teknolojinin her alanda kullanıldığı bir şehir olacağını ifade eden Serter, "Teknoloji üsleri, bilimin her alana yayıldığı istihdam alanlarıyla İzmir birçok alanda çığır açan bir kent olmalıdır. İzmirli, sağlıklı ulaşımı ve altyapısı tamamlanmış bir şehri hak ediyor. Altyapı sorunlarının öncelikle yerel yönetimlerin kısa ve orta vadede ortaya koyacakları planlarla ve merkezi hükümetin de yapıcı desteğiyle çözüleceğine inancımız tamdır. İzmir, deniziyle, doğasıyla, ormanları, yeşil alanlarıyla nefes alan bir kenttir. Bu kentin ranta ve imara kurban gitmesini önlemek yine sosyal demokrat belediye başkanlarının önceliği olmalıdır ve olacaktır. Engelliler başta olmak üzere tüm dezavantajlı tüm grupların sorunları İzmir'in yerel yöneticileri, ben ve benim gibi tüm sosyal demokrat, insandan yana, yaşamdan yana olan siyasetçileri tarafından öncelikli hale getirilecek ve sosyal adaletin daha fazla sağlanması için yerel ve ulusal siyaset düzeyinde çaba sarf edilecektir. Bu grupların temsilcilerinin karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almaları için her şey yapılacak" dedi.

Huzur vermeliyiz

İzmir'in kültür ve sanat şehri olduğunu, sokaklarından, ilçelerinden, il merkezine kadar her yeri kültür kokan bir şehri daha da çok sanatla buluşturmak yerel yöneticilerin her zamankinden daha çok görevi olacağına dikkat çeken Serter, "Bir halkın vizyonunu genişleten, hayattaki nefes aldığı damarları açan kültür ve sanat özellikle İzmir için vazgeçilmez. Bu noktada İzmir'e ulusal politikalar noktasında da katkı sağlanması için elimden geleni yapacağım. Yaylalarına, zengin alanlarına, ormanlarına, denizlerine her zaman sahip çıktığımız güzel İzmir'imizin doğa dostu şehir olarak kalması için merkezi hükümetlerin politikalarının geliştirilmesi noktasında da elimizden gelen desteği vereceğiz. Yüzyıllardır birçok medeniyetlerin yaşadığı İzmir'in, farklı kültürlere ev sahipliği yapan İzmir'in her renk ve sesten insanlarının sağlıklı ve mutlu yaşaması ve İzmir'imize daha çok huzur vermek elimizde" diye konuştu.