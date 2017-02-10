Beklenen imza geldi, referandum tarihi belli oldu

Bir süredir beklenen imza nihayet geldi. Erdoğan, Türkiye'yi referanduma götürecek olan anayasa değişiklik teklifini onayladı

Anayasa değişiklik teklifi Meclis'te kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulmuştu. Ancak Erdoğan, teklifi bir süredir elinde bekletiyordu. Beklenen imza nihayet geldi. Erdoğan, Türkiye'yi referanduma götürecek olan imzayı attı. Buna göre Türkiye, 16 Nisan tarihinde referanduma gidecek. Teklife göre milletvekili sayısı yükselecek. Şuan 550 olan milletvekili sayısı teklif kabul edilirse 600'e çıkacak. Aynı zamanda milletvekili seçilme yaşı da 18'e düşecek. 18 yaşında milletvekili olacak olan kişinin askerlik durumunun ne olacağına ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Erdoğan, 'o vekilleri askerlikten muaf tutarız olur' şeklinde konuşmuştu.

Teklifte neler var?

Buna göre, milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılacak, milletvekili seçilebilme yaşı 25'ten, 18'e indirilecek.TBMM ve cumhurbaşkanı seçimleri 5 yılda bir aynı gün yapılacak. Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiği kesilmeyecek.Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini alan partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebilecek.Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek.Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, cumhurbaşkanı tarafından atanacak ve görevden alınacak. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri ile teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenecek.TBMM, üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek. TBMM genel seçimi ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte gerçekleştirilecek.Cumhurbaşkanının, seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde TBMM genel seçimi ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılacak. Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis, seçimlerin yenilenmesine karar verirse cumhurbaşkanı bir kez daha aday olabilecek.TBMM'nin bir sonraki seçimi ve cumhurbaşkanı seçimi, 3 Kasım 2019'da birlikte yapılacak. Anayasa Mahkemesinin üye sayısı 17'den, 15'e düşürülecek.