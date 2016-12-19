Belediye Başkanı tartışma yaratan o kitabı böyle savundu: Ayet, hadis, bilimsel araştırma...

Kütahya Belediye Başkanı AK Partili Kamil Saraçoğlu, CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in TBMM Genel Kurulu'nda gündeme getirdiği 'Evlilik ve Aile Hayatı' adlı kitabı evlenen çiftlere dağıttıklarını belirterek, "Bugüne kadar kitap hediye ettiğimiz hiçbir hemşehrimizden şikayet almadık" dedi

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, TBMM Genel Kurulu'ndaki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesi görüşmeleri sırasında kürsüde konuşma yaparken Kütahya Belediyesi'nin yeni evlenen çiftlere dağıttığı 'Evlilik ve Aile Hayatı' kitabı göstermişti. Milletvekili Hürriyet, "Kadına davar muamelesi yapan, 'erkek ailenin çobanıdır' denilen, ahlak, vicdan dışı bir kitaptır bu. Okudukça tüylerim diken diken oldu. Kitap gerdek gecesinin detaylarından bahsediyor. Cinsel faydalanma hakkından, kocaya itaatten, 'iyi kadın itaatkar olandır' diyen, kocadan habersiz kadının dışarı çıkamamasından, kocası dövdüğünde işveli kıyafetler giyip, kocasına kahve götürüp gönlünü almasından bahsediyor" diye konuşmuştu.



YAZILI AÇIKLAMA YAPTI



Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, belediyenin resmi internet sitesinde konuyla ilgili yazılı basın açıklamasında bulundu. Hasan Çalışkan'ın yazdığı kitabı yeni evlenen çiftlere verdiklerini ve bugüne kadar da hiçbir şikayet olmadıklarını belirten başkan Saraçoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Kütahya Belediyemizin evlendirme memurluğu tarafından 2evlenen çiftlere; evlilik hayatlarında rehber edinmeleri bilmedikleri konularda okuyup öğrenmeleri için ve diğer bir sebep ise son yıllarda boşanmaların artmasından dolayı sürdürülebilir evliliklere destek olmak amacıyla 'İslam'da Evlilik ve Aile Hayatı Rehberi' kitabını hediye ediyoruz. Bahse konu olan kitabı 2014 yılından itibaren hediye etmeye başladık. Bu kitabın Belediye olarak basımını biz gerçekleştirmiyoruz, bir kitapevinden satın alarak nikahlarda hediye olarak veriyoruz. Kitabın içeriği ise yoruma açıktır. Ayet, hadis ve bilimsel araştırmalara dayandırılmış çalışmalardan oluşmuştur. İlgili bakanlığın ve Diyanet İşleri Başkanlığının izniyle yaklaşık 20 yıldır piyasada bütün kitapevlerinde bulunabilen, basım ve dağıtılmasında herhangi bir sakınca olmayan bir kitaptır. Bugüne kadar kitap hediye ettiğimiz hiçbir hemşehrimizden de şikayet almadık."



ÇOCUKLARA, GENÇLERE HİKAYE VE ROMAN KİTABI



Başkan Kamil Saraçoğlu, çocuklara ve gençlere de kitaplar dağıttıklarını söyleyerek "Şunun da bilinmesini istiyoruz; Gittiğimiz her yerde geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ve gençlerimize boyama kitabı, 100 temel eser, roman ve hikaye kitabı dağıtıyoruz. Amacımız okuyan, düşünen sorgulayan bir gençlik ve toplum oluşturma. Siyasi amacı gündem değiştirme, itibarsızlaştırma karalama yapmak olanlar bilsinler ki, milletimiz diriliş mücadelesi verirken, bu gibi gündem dışı önemsiz konularla hiç kimse siyasi rant elde etmeye kalkmasın. Ayrıca bu konuyu irticayla bağlantı kurarak gündeme getirenlerin amacının ne olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" diye konuştu.