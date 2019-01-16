Cami şampiyonu projesinin amacı nedir?

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, yarıyıl tatilinde uygulanacak olan ve 6-13 yaş arası çocukları yarıştıran, en fazla camiye gitme puanı verilecek olan projeyi Milli Eğitim Bakanı'na sordu.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneği işbirliğinde yarıyıl tatilinde uygulanacak olan 'Haydi Çocuklar Camiye' projesinin neyi amaçladığını Milli Eğitim Bakanı'na soran CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, "Eğitimi laiklikten uzaklaşarak, dinselleştiren bu proje, çocukları tarikat ve cemaatlere teslim eden bir anlayışın ürünü" dedi.

Projenin toplam maliyeti ve işbirliği yapılan derneğe ve il yöneticilerine ödenecek miktarın ne olduğunu soran CHP'li Beko, Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin önceki faaliyetlerine rağmen Milli Eğitim Bakanlığının bu dernekle protokol imzaladığını söyledi.

Veli şikâyetleri

Kendilerine gelen şikâyetlerde öğrenci velilerinin çocuklarının dini faaliyet üzerinden puanlandırılmasının yanlış olduğunu belirttiklerini dile getiren Kani Beko, şunları söyledi: "Bize laik eğitimin önemini bilen öğrenci velilerinden ciddi şekilde tepki geldi. Bakanlığın okullarda 'Kuran ve Sünnet Bütünlüğü' konulu bilgi yarışması adı altında 'cinsel istismar' hikâyesi bulunan kitap dağıtımı için izin verdiği Server Gençlik ve Spor Kulübü'yle yeni bir işbirliği daha yapması tam bir akıl tutulmasıdır. Vakfın hedefi bu dönemde 81 ilde Türkiye genelinde 50 bin çocuğa ulaşmak ve cemaatle namaz kılmayı çocukları yarışa sokarak öğretmek! Projede, çocuklar katıldıkları namazlar ve ezberledikleri surelerden puan kazanacak ve 11 günün sonunda 'cami şampiyonları' belirlenecek. Bu dini eğitimin çocuklarına arzu eden aileler tarafından verilmesi en uygun olanıdır. Ancak çocukların dini faaliyetler üzerinden puanlandırılması kabul edilemez. Milli Eğitim Bakanlığı'nın projesi olarak ve üstelik bir yarışma şeklinde sunulması hem laikliğe hem de eğitimin amacının saptırılmasına hizmet etmekten başka bir şey değildir. Bakana soruyorum; acaba Bakanlık yarıyıl tatili için başka hangi projelere onay ve destek vermiştir. Bu projeler için hangi vakıf ve dernekler görevlendirilmiştir. Eğitim içerikli ya da çocukları spora yönlendirecek her hangi bir proje var mı? Projede illerde sorumlu olan gençlik, spor ve izcilik kulüpleri başka hangi alanlarda projeler yürütmektedir? Çocuklarımızın dini faaliyetlerinin puanlandırılmasını doğru buluyor mu Sayın Bakan soruyorum!"