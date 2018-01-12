Çavuşoğlu: Güçlü medya için yerel basın geliştirilmeli

Yerel basının vatandaşlara olan yakınlığı, insanın nabzını tutmakta, fikrini bilmekte, değerlendirmelerini almakta her zaman daha sağlıklı sonuç sunacağına işaret eden Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, ‘Kurum olarak Genel Müdürlüğümüzün medyayı desteklemek, güçlü ve etkili bir medya yaratmak gibi bir vazifesi var. Bunu temelden başlayarak yani yerel medyadan başlayarak gerçekleştirmek doğru olacaktır. Zira bağımsız ve güçlü medya için denge önemli bir husustur. Ulusal ile yerel arasındaki denge tesis edilmelidir’ dedi

Ali Budak- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, İzmir’de yerel medya temsilcileri ve Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) İl Müdürleri ile buluşma başta olmak üzere bir dizi ziyaret için İzmir’e geldi. Çavuşoğlu, yoğun İzmir programına sabah saatlerinde Kaya İzmir Termal Otel’deki BYEGM İl Müdürleri ile yapılan toplantı ile başladı. Büyük bölümü basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıya; BYEGM Genel Müdürü Mehmet Akarca, BYEGM Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Okutan, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Başbakan Yardımcısı Basın Müşaviri Yakup Halit Bulut ve il müdürleri katıldı.

‘Kentin nabzını yerel tutar’

Ulusal basın ile

‘Kendinizi geliştirin’

‘İletişim kanallarının çeşitliliği çok arttı. İletişim dediğimiz olgunun içeriği bile 10-20 yıl öncesinden farklı artık. Kullanılan dil farklı, söylemler farklı, anlayış farklı’ diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti: Dünün bilgisiyle bugünün analizini yapmak, medya söz konusu olduğunda



gittikçe daha zor hale geliyor. Bilgiyi güncellemek, ayak uydurmak zorundayız. Bizler kurumlarımızı geleceğe bu bilinçle hazırlamak için çaba harcıyoruz. Sizlerinde görevlerinizi yerine getirirken bu gerçeğe göre hareket etmenizi bekliyoruz. Çağın gereklerine göre kendini yenileyemeyen dünde kalıp yiter gider. Bu tartışmasız gerçektir. Sizlerin kendi alanınızdaki gelişmeleri yakından takip etmeniz, kendinizi ve ekip arkadaşlarınızı bilgi ve donanım olarak güncel tutmanız başarının bir diğer anahtarı olacaktır diye düşünüyorum.

“Gayret göstermeye devam edeceğiz”

Toplantının açılış konuşmasını yapan BYEGM Genel Müdürü Mehmet Akarca, ‘21’nci asır başladığında Türkiye’nin gündemindeki ekonomik krizleri artık yavaş yavaş terk etmeye başladı. Türkiye, artık ihracatı çok gelişmiş ve demokratikleşme anlamında güçlü bir ülke haline geldi. Bunu sezerek bundan rahatsızlık tedirginlik duymaya başlayanlar ise algı operasyonlarına başladılar. Gezi olayları, 17-25 Aralık, MİT Tırları davaları gibi… Ama Türkiye bunları aşmayı başardı. 2016 yılının 15 Temmuz’unda hain darbe girişimi ile karşı karşıya geldik. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile halk sokaklara döküldü ve darbe girişimi püskürtüldü. Fakat Türkiye’nin yeni bir düzene geçme ve tüm kurumlarını gözden geçirmesi hasıl oldu. Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğümüz de bu gelişmeye ayak uydurarak birçok konuda yeni atılımlara girişti. Bu dönemde yaklaşık 340 yabancı gazeteci Türkiye’ye geldi ve bizim kurum olarak etkinliğimize katıldılar. Dönerlerken çoğu fikirlerinin tamamen değiştiğini ifade etti’ dedi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız ise, böylesine anlamlı bir toplantının İzmir’de düzenlemesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, İzmir’de yerel medya temsilcileri ve Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) İl Müdürleri ile buluşma başta olmak üzere bir dizi ziyaret için İzmir’e geldi. Çavuşoğlu, yoğun İzmir programına sabah saatlerinde Kaya İzmir Termal Otel’deki BYEGM İl Müdürleri ile yapılan toplantı ile başladı. Büyük bölümü basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıya; BYEGM Genel Müdürü Mehmet Akarca, BYEGM Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Okutan, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Başbakan Yardımcısı Basın Müşaviri Yakup Halit Bulut ve il müdürleri katıldı.Ulusal basın ile yerel basın arasında büyük farkların olduğunu söyleyen Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, ‘Bugün ulusal basınla yerel basın arasında çok büyük fark var. Ancak kendi şehirlerinde medya devlerini geride bırakan yerel gazetelerin olduğu yıllar çok geride değildir. Bunu tekrar sağlamak önemli. Tekirdağ’ı ya da Artvin’i, Sinop’u yahut Antalya’yı İstanbul’dan değerlendirmek doğru değildir. Yerel basının vatandaşlarımıza olan yakınlığı, insanımızın nabzını tutmakta, fikrini bilmekte, değerlendirmelerini almakta her zaman daha sağlıklı sonuç sunacaktır. Kurum olarak Genel Müdürlüğümüzün medyayı desteklemek, güçlü ve etkili bir medya yaratmak gibi bir vazifesi var. Bunu temelden başlayarak yani yerel medyadan başlayarak gerçekleştirmek doğru olacaktır. Zira bağımsız ve güçlü medya için denge önemli bir husustur. Ulusal ile yerel arasındaki denge tesis edilmelidir. Bu hususu çalışmalarınızda göz önünde bulundurmanızı yine sizlerden rica ediyorum’ dedi.‘İletişim kanallarının çeşitliliği çok arttı. İletişim dediğimiz olgunun içeriği bile 10-20 yıl öncesinden farklı artık. Kullanılan dil farklı, söylemler farklı, anlayış farklı’ diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti: Dünün bilgisiyle bugünün analizini yapmak, medya söz konusu olduğundagittikçe daha zor hale geliyor. Bilgiyi güncellemek, ayak uydurmak zorundayız. Bizler kurumlarımızı geleceğe bu bilinçle hazırlamak için çaba harcıyoruz. Sizlerinde görevlerinizi yerine getirirken bu gerçeğe göre hareket etmenizi bekliyoruz. Çağın gereklerine göre kendini yenileyemeyen dünde kalıp yiter gider. Bu tartışmasız gerçektir. Sizlerin kendi alanınızdaki gelişmeleri yakından takip etmeniz, kendinizi ve ekip arkadaşlarınızı bilgi ve donanım olarak güncel tutmanız başarının bir diğer anahtarı olacaktır diye düşünüyorum.Toplantının açılış konuşmasını yapan BYEGM Genel Müdürü Mehmet Akarca, ‘21’nci asır başladığında Türkiye’nin gündemindeki ekonomik krizleri artık yavaş yavaş terk etmeye başladı. Türkiye, artık ihracatı çok gelişmiş ve demokratikleşme anlamında güçlü bir ülke haline geldi. Bunu sezerek bundan rahatsızlık tedirginlik duymaya başlayanlar ise algı operasyonlarına başladılar. Gezi olayları, 17-25 Aralık, MİT Tırları davaları gibi… Ama Türkiye bunları aşmayı başardı. 2016 yılının 15 Temmuz’unda hain darbe girişimi ile karşı karşıya geldik. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile halk sokaklara döküldü ve darbe girişimi püskürtüldü. Fakat Türkiye’nin yeni bir düzene geçme ve tüm kurumlarını gözden geçirmesi hasıl oldu. Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğümüz de bu gelişmeye ayak uydurarak birçok konuda yeni atılımlara girişti. Bu dönemde yaklaşık 340 yabancı gazeteci Türkiye’ye geldi ve bizim kurum olarak etkinliğimize katıldılar. Dönerlerken çoğu fikirlerinin tamamen değiştiğini ifade etti’ dedi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız ise, böylesine anlamlı bir toplantının İzmir’de düzenlemesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.