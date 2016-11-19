Çavuşoğlu'ndan Ermeni vekile DEAŞ yanıtı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'ye yönelik suçlamalarda bulunan Ermeni milletvekiline sert cevap verdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da düzenlenen NATO PA 62. Genel Kurulu'nda konuştu. Çavuşoğlu'nun konuşmasının ardından soru cevap bölümünde söz alan Ermenistan Milletvekili Koryun Nahapetyan, Türkiye'ye yönelik suçlamalarda bulundu.



Nahapetyan'ın Türkiye'in DEAŞ'a destek verdiği yönündeki suçmalarına Bakan Çavuşoğlu sert tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Değişik görüşlerimiz olabilir. Ama önce dürüst olmamız lazım. Hele siyasetçiysek çok dürüst olmalısınız. Maalesef Ermeni arkadaşlarımız hiç dürüst olmuyorlar. Nasıl söylersiniz DEAŞ'e destek verdiğimiz. Bugünü kadar hangi ülke Türkiye'nin öldürdüğü kadar DEAŞ teröristini öldürmüştür. Hiç de dürüst olmayan biçimde DEAŞ'a destek verdiğimizi söylüyorsunuz" dedi.



